Tutuklu Erdal Beşikçioğlu'nun Hastanedeki Son Görüntüsü Ortaya Çıktı

Türk tiyatro, sinema ve televizyon dünyasının usta isimlerinden efsanevi Behzat Ç. karakteriyle hafızalara kazınan ve 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP'den Etimesgut Belediye Başkanı seçilen Erdal Beşikçioğlu'ndan dikkat çeken bir haber geldi. Belediyeye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ağustos ayında tutuklanan ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılan Beşikçioğlu'nun Konya Ereğli Devlet Hastanesi'ndeki son görüntüleri basın ve sosyal medyaya yansıdı.

Konya Ereğli Devlet Hastanesi'nde Jandarma Eşliğinde Görüntülendi

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından belediyenin ihale otopark kiralama ve imar süreçlerindeki bazı iddialar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan ve Konya Ereğli Cezaevi'ne sevk edilen Erdal Beşikçioğlu'nun hastane koridorlarındaki anları cep telefonu kameralarına takıldı.

Cezaevinden tahlil ve tetkiklerin yapılması amacıyla Konya Ereğli Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği belirtilen ünlü oyuncu ve siyasetçinin hastanenin tomografi bölümünden çıkışı sırasında kaydedilen görüntülerinde yanında jandarma ekiplerinin olduğu açıkça görüldü. Sağlık kontrolü için hastaneye getirilen Beşikçioğlu'nun bu anları kısa süre içinde sosyal medyanın en çok konuşulan başlıkları arasına girdi.

Soruşturma Süreci ve Suçlamalar Gündemdeki Yerini Koruyor

Temmuz sonunda gözaltına alınmasının ardından ağustos ayında tutuklanan Erdal Beşikçioğlu hakkında örgüt kurma, ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma, irtikap, zimmet ve rüşvet alma gibi ciddi suçlamalar yöneltilmişti. İçişleri Bakanlığı tarafından geçici tedbir olarak görevinden uzaklaştırılan Beşikçioğlu ise hakkındaki tüm suçlamaları kesin bir dille reddetmişti.

Yargı süreci devam ederken hastaneden gelen bu son görüntüler kamuoyunda ve magazin kulislerinde geniş yankı uyandırdı. Yetkililerden ve Beşikçioğlu'nun avukatlarından sağlık durumuna ilişkin resmi bir açıklama beklenirken davanın gelişmeleri yakından takip ediliyor.