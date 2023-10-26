Tutsak dizisinin adı değişti!

atv kanalı, peş peşe iki yeni dizi projesi üzerinde çalışıyor. Bu projelerden ilki "Tutsak," diğeri ise "Yıldızlar Bana Uzak." ARC Film tarafından hazırlanan "Tutsak" dizisi, dün sete çıktı. Kore'den uyarlanan bu dizinin adı "Altın Kafes" olarak değiştirildi.

Cem Akyoldaş'ın yönetmenliğini üstlendiği dizinin başrollerini Aytaç Şaşmaz (Onur), Şifa Nur Gül (Zeynep), Ebru Cündübeyoğlu (Nalan), Hayal Köseoğlu (Ahu), Hilmi Cem İntepe (Cihan), Murat Kılıç (Ayhan), Kaan Turgut (Kenan), Sümeyra Koç (Alara), Eda Nur Gülbudak (Berna), Buse Orcan (Şeniz), Gurur Çiçekoğlu (Hikmet), Cansu Mumcu (Şule), Ali Kayra Kul (Kaan), Aksel Yılmaz (Alper), ve Sacide Taşaner (Zümrüt) paylaşıyor.

Dizide, olaylar bir suikast girişimiyle başlayacak. Beyoğlu ailesinin veliahtı olan "Onur" ile ailenin okulunda öğretmenlik yapan idealist "Zeynep" arasındaki büyük bedelleri ödeyecekleri bir aşk hikayesini anlatan "Altın Kafes," sırlarla ve yalanlarla dolu görkemli bir dünyanın gizemlerini izleyiciye sunacak.