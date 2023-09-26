Türkler en çok hangi sitelere giriyor? İşte en çok tıklanan o siteler

İnternet artık hayatın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte her yerde her zaman internet erişimi sağlayabiliyoruz. İnternetin bizlere sağladığı alan oldukça geniş. Peki Türkiye'den en çok hangi sitelere giriş yapılıyor hiç merak ettiniz mi? İşte Türklerin en çok tıkladığı o siteler.

İnternet hayatımıza girdiğinden beri hemen her işimizi internet üzerinden halleder olduk. Fatura ödemekten oyun oymaya kadar ineternet hayatın her alanında. Öyle ki internet sayesinde artık market alışverişi için bile evden çıkmamıza gerek kalmadı. Cep telefonlarının da internet erişimi sağlamasıyla birlikte neredeyse uyku hariç tüm vaktimizi internette geçiriyoruz.

Özellikle gençler artık cep telefonlarını ellerinden düşürmez oldu. Öyle ki artık yüzyüze arkadaşlık kurma devri dahi bitti. Artık insanların tanışma mecrası dahi internet. İnternet üzerinden tanışıp yuva kuranlar dahi var. İnternetin bu denli hayatın içine girmesinin elbette olumsuz yanları da var. Ancak büyük bir bilgi kaynağı olduğu ve istenildiği takdirde oldukça faydalı şekilde kullanılabileceği de bir gerçek.

Bu denli internet kullanımının fazla olduğu bir ülke olan Türkiye'den en fazla hangi siteye girildiğine dair bir araştırma yapıldı. Sonuçlar hiç de şaşırtıcı değil. Türklerin en çok ziyaret ettiği 8 internet sitesi şu şekilde;

1 - Google

Google dünya üzerinde en çok kullanılan arama motoru. İnternet üzerinde aradığınız her şeyi sizin için arayan ve önünüze seren Google Türkiye'de de en çok ziyaret edilen internet siteleri listesinin zirvesinde yer alıyor. Bu sonuç hiç de şaşırtıcı değiş.

2- Youtube

Youtube en eski video paylaşım sitelerinden bir tanesi. Dolayısıyla en çok tercih edilenlerin de başında geliyor. İstediğiniz bütün videoları bulabileceğiniz youtube, 7'den 70'e herkesin vakit geçirmekten en çok hoşladığı internet sitesi olabilir.

3 - Twitter ( X)

Her ne kadar Elon Musk'ın satın almasıyla birlikte ismi değişip X olsa da twitter Türklerin en çok ziyaret ettiği sosyal medya platformu olmaya devam ediyor. Herkesin özgürce düşüncelerini paylaşabildiği Twitter, ciddi manada insanlara düşünce özgürlüğü sunuyor. Ayrıca oldukça hızlı bir haber kaynağı.

4 - Instagram

Instagram her ne kadar diğer sosyal medya platdormlarına nazaran biraz daha geç hayatımıza girmiş olsa da milyonlarca kullanıcı tarafından severek kullanılıyor. Fotoğraf ve video paylaşım platformu olan Instagram, Türkiye'nin de en çok ziyaret edilen siteleri listesinde.

5 - Facebook

En eski sosyal medya platfomu olan Facebook yıllar geçmiş olmasına karşın hala popüleritisini koruyor. Birçok yeni özellik eklenerek güncelliğini koruyan Facebook, Türkiye'den en çok tıklanan 5. site konumunda.

6 - Trendyol

Online alışveriş tam amanasıyla hayat kurtaran bir buluş oldu. Artık marketten yemeğe, ayakkabıdan teknolojik ürünlere her türlü ürünü internet üzerinden alıp satabiliyoruz. Fiziksel alışverişin tarihe karışmak üzere olduğu günümüzde online alışverişin en popüler sitelerinden biri olan Trendyol en çok ziyaret edilen siteler listesinin 6. sırasında

7 - Sahibinden

İlan sektöründe internetin lideri olan Sahibinden Türkiye'nin en çok ziyaret edilen 7. sitesi oldu. Arabadan eve, çiftlik hayvanlarından kişisel bakım ürünlerine kadar alınıp satılabilen her türlü eşya ilanı bulabileceğiniz sahibinden hepimizin günde en az 1 kez ziyaret ettiği bir site haline geldi.

8 - e-Devlet

Teknolojinin gelişimi ile birlikte kamu kurum ve kuruluşları da dijitalleşmeye başladı. Kamu hizmetlerinin tamamını bir çatı altında toplayan ve artık kurumlara gidip uzun kuyruklar beklemeden hemen her türlü işin halledilebildiği e-Devlet de Türkiye'nin en çok ziyaret edilen 8. sitesi konumunda.