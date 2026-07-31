Türkiye'nin Yeni Nesil Erkek Grubu CRUSH Resmen Sahnede! İlk Şarkıları ve İlk Konser Tarihi Belli Oldu

Türkiye'de K-pop kültüründen ilham alan yeni nesil müzik projeleri arasında dikkat çeken CRUSH uzun süredir merakla beklenen çıkışını gerçekleştirdi. Idol House Türkiye yarışmasının büyük finaliyle kurulan yedi kişilik grup ilk teklisi CRUSH! ile profesyonel müzik kariyerine resmen başladı. Aylar süren yoğun hazırlık sürecinin ardından müzikseverlerle buluşan grup hem ilk şarkısıyla hem de sahne performansıyla kısa sürede ilgi odağı oldu.

Yaklaşık dört ay süren eğitim ve eleme sürecinin ardından oluşturulan grup modern pop anlayışını güçlü dans koreografileri ve çok sesli vokal performanslarıyla bir araya getirdi. Çıkış yaptığı ilk günden itibaren sosyal medyada geniş yankı uyandıran CRUSH Türkiye'deki yeni nesil erkek müzik grupları arasında yerini aldı.

CRUSH'un Yolculuğu Idol House Türkiye ile Başladı

Idol House Türkiye Güney Kore'deki idol yetiştirme sisteminden ilham alarak hazırlanan bir yarışma formatı olarak izleyiciyle buluştu. Yarışmacılar yalnızca şarkı söyleme performanslarıyla değil dans, sahne hakimiyeti, kamera önü performansı, ekip uyumu ve disiplin gibi birçok farklı alanda eğitim aldı.

Vokal koçları, koreograflar ve sahne eğitmenleri eşliğinde gerçekleşen eğitim programı yaklaşık dört ay sürdü. Yarışmacılar bu süreç boyunca her hafta performanslarını sergileyerek jüri üyeleri ve izleyicilerin değerlendirmesine çıktı.

Haftanın üç günü YouTube üzerinden yayınlanan yarışma kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Büyük final ise İstanbul'daki Maximum Uniq Açıkhava sahnesinde yaklaşık 7 bin kişinin katılımıyla düzenlendi. Final gecesinin canlı yayını ise aynı anda yaklaşık 90 bin kişi tarafından takip edildi.

CRUSH'un Yedi Üyesi Açıklandı

İşte Türkiye'nin yeni nesil erkek müzik grubu Crush… pic.twitter.com/UAeJMUdkpM — 2.Sayfaofficial (@2_sayfaofficial) July 30, 2026

Final gecesinde jüri değerlendirmesi ve halk oylaması sonucunda CRUSH grubunu oluşturacak yedi isim belli oldu.

Grubun üyeleri şu isimlerden oluşuyor;

Arda Soydoğan

Barış Yüksekkaya

Batu Cengiz

Efe Şan

Milan Önder

Miraç Fırat

Oğuzhan Çiftçi

Yarışma boyunca farklı yetenekleriyle öne çıkan üyeler vokal performansları, dans becerileri ve sahne enerjileri sayesinde finale yükseldi. Grup üyelerin farklı güçlü yönlerini bir araya getirerek modern pop müziğinde yeni bir kimlik oluşturmayı hedefliyor.

İlk Şarkıları CRUSH! Yayınlandı

Beklenen çıkış 30 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleşti. Grup adını taşıyan ilk teklisi CRUSH!'ı dijital platformlarda dinleyicilerin beğenisine sundu. Aynı gün yayınlanan müzik klibi de izleyicilerle buluştu.

Şarkı modern pop altyapısını R&B dokunuşlarıyla birleştirirken çok sesli vokal düzenlemeleri ve yüksek tempolu dans performanslarıyla öne çıkıyor. Müzik klibinde ise üyelerin eğitim sürecinde kazandıkları senkronize koreografi becerileri dikkat çekiyor.

Şarkının yayınlanmasının ardından grup için oluşturulan CRUSHERS isimli hayran topluluğu da sosyal medya platformlarında hızla büyümeye başladı.

İlk Sahne Performansını Lansmanda Gerçekleştirdiler

CRUSH ilk canlı performansını özel davetlilere yönelik düzenlenen kapalı bir lansman organizasyonunda gerçekleştirdi. Basın mensupları influencerlar ve müzik sektöründen birçok ismin katıldığı etkinlikte grup ilk kez seyirci karşısına çıktı.

Yedi üye çıkış şarkıları CRUSH!'ı canlı vokal eşliğinde seslendirdi. Aynı zamanda aylar süren hazırlıkların ardından oluşturulan koreografiyi de ilk kez sahnede sergiledi.

İlk Konserin Tarihi ve Bilet Satışı Açıklandı

Grubun ilk büyük konseri, 12 Eylül 2026 tarihinde Maximum Uniq Açıkhava sahnesinde gerçekleştirilecek.

İlk şarkısını yayınlayan ve ilk sahne performansını gerçekleştiren CRUSH Türkiye'deki yeni nesil erkek müzik grupları arasında profesyonel kariyerine resmen başlamış oldu.