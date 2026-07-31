Ali Biçim'in Sevgilisi Şazer Altındoğan'ın Gerçek Hali Gündem Oldu!

YouTube dünyasının popüler isimlerinden Ali Biçim ve bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Şazer Altındoğan Bodrum tatillerinde objektiflere takıldı. Sosyal medyada paylaştığı şık ve iddiası yüksek fotoğraflarla tanınan Altındoğan'ın Bodrum Cennet Koyu'nda denize girerken çekilen doğal görüntüleri dijital platformlarda bir anda geniş yankı buldu.

Instagram Pozları İle Doğal Hali Arasındaki Fark X'te Gündem Oldu

Bodrum'da tatil yaparken magazincilerin kameralarına yansıyan Şazer Altındoğan'ın filtresiz ve photoshopsuz görüntüleri kısa sürede X (Twitter) platformunda viralleşerek tartışma konusu haline geldi. Sosyal medya kullanıcıları genç kadının Instagram hesabındaki mükemmel görünen fotoğrafları ile gazete karelerindeki doğal hali arasındaki belirgin farkı kıyaslayan binlerce paylaşım yaptı.

Altındoğan'ın fotoğraflarının altına ve sosyal medya platformlarına kısa sürede "Paylaştığın karelerle hiç alakan yok", "Shop kullanımını biraz azaltmalısın" ve "Sosyal medyanın illüzyonu bir kez daha ortaya çıktı" şeklinde binlerce eleştirel yorum ve mesaj yağdı.

Eleştirilere İronik Yanıt: Kusura Bakmayın Lütfen

Hakkında yapılan yoğun eleştiriler ve mesajlar karşısında sessizliğini korumayan Şazer Altındoğan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla tepkisini dile getirdi. Gelen yorumlara ince bir sitem ve ironiyle karşılık veren Altındoğan kişisel hesabından "Özür dilerim... Hep o magazindeki gibi görünmeye çalışacağım kusura bakmayın lütfen" notunu düşerek kendisini eleştirenlere sert bir göndermede bulundu.