Sevdam Karadeniz Kadrosunda Mutlu Son: Meltem Akçöl Zeyşan Rolüyle Trabzon Yolcusu!

Yeni sezonun merakla beklenen projelerinden Sevdam Karadeniz dizisinde kadın başrol bilmecesi nihayet çözüldü. Yapımını Mia Yapım'ın üstlendiği dizide daha önce de kapısı çalınan başarılı oyuncu Meltem Akçöl ile el sıkışıldı. Takvimlerde yapılan son ayarlamaların ardından taraflar masaya oturdu ve süreç olumlu sonuçlandı açıkçası.

Aslında yapım ekibi başından beri kadın başrol için ilk seçenek olarak Meltem Akçöl'ü düşünüyordu. Ancak güzel oyuncunun daha önceden planlanmış bir film projesi olduğu için ilk etapta bu birliktelik gerçekleşememişti. Takvimler nihayet uyuşunca Akçöl gelen teklifi bu kez geri çevirmedi.

Film Engeli Kalktı Yol Açıldı

Mia Yapım'ın patronu Banu Akdeniz projeyi ilk kurguladıklarında da Meltem Akçöl ile temas kurmuştu. Fakat oyuncunun aylar öncesinden imza attığı Babamın Damadı filminin set takvimiyle dizinin motor deme tarihi çakışınca mecburi bir rötar yaşandı.

Planlamalarda yaşanan son güncellemeler sayesinde bu çakışma ortadan kalkınca kadronun asıl sahibi de yerine geçmiş oldu. Böylece dizinin merakla beklenen kadın yıldızı resmen netleşti.

Zeyşan Yeniceli Olarak Ekrana Gelecek

Meltem Akçöl dizide Zeyşan Yeniceli karakterine hayat verecek. Dik duruşu, mücadeleci yapısı ve Karadeniz'in o sert ruhunu yansıtan karakter hikayenin tam da odak noktasında yer alıyor.

Yapım ekibi bir yandan diğer rolleri netleştirmek için görüşmelerini sürdürürken ana omurganın tamamlanması setteki tüm ekibe rahat bir nefes aldırdı.

Set İçin Trabzon'a Uçuyor

Anlaşmanın kağıda dökülmesinin ardından vakit kaybetmek istemeyen Meltem Akçöl'ün bu akşam saatlerinde Trabzon'a hareket edeceği öğrenildi. Oyuncu ayağının tozuyla Karadeniz'e inip okuma provalarına ve set hazırlıklarına dahil olacak.

Karadeniz'in o büyüleyici coğrafyasında çekilecek olan Sevdam Karadeniz yeni sezonun en iddialı yapımlarından biri olmaya aday. Bakalım Akçöl'ün Zeyşan performansı izleyiciden nasıl bir karşılık bulacak...