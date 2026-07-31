Kesilmiş Bir Ağaç Gibi Türkiye'nin Oscar Adayı Seçildi

Türkiye'nin 99. Akademi Ödülleri adayı Kesilmiş Bir Ağaç Gibi oldu. Tunç Davut'un yönettiği film En İyi Uluslararası Film dalında yarışacak.

Kesilmiş Bir Ağaç Gibi Türkiye'nin Oscar Adayı Seçildi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 31-07-2026 11:37

Türkiye'yi Oscar yarışında temsil edecek yapım belli oldu. Sinema meslek örgütlerinin temsilcilerinden oluşan 15 kişilik Türkiye Oscar Seçim Komitesi yaklaşan 99. Akademi Ödülleri kapsamındaki En İyi Uluslararası Film dalı adayını netleştirmek üzere bir araya geldi.

Değerlendirme toplantısında başvuran 17 film incelemeye alındı. Üyeler arasında yapılan oylama sonucunda yönetmen koltuğunda Tunç Davut'un oturduğu Kesilmiş Bir Ağaç Gibi filmi oy çokluğu ile Türkiye'nin adayı olarak belirlendi.

Güçlü Oyuncu Kadrosu Dikkat Çekiyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle hayata geçirilen yapımın oyuncu kadrosunda deneyimli isimler yer alıyor. Başrolleri Ali İpin (Refik), Feyyaz Duman (İhsan) ve Selen Kurtaran (Nalan) paylaşıyor.

Kadrodaki diğer rolleri ise Dilan Düzgüner, Ceren Taşçı, Ahmed Esmer, Baran Can Eraslan, Nasreddin Meshed ve Ahmet el-Ali üstleniyor.

Bir Aile Dramı Ve Geçmişle Yüzleşme

Film emeklilik günlerini geçiren bir adamın ve ailesinin etrafında gelişen olayları konu alıyor. Ana karakter emekli mühendis Refik Suriyeli bakıcısı Nesrin'e çocuklarıyla Avrupa'ya gidebilmesi için bir miktar finansal yardımda bulunuyor. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde tüm ailesini bir arada toplamayı hedefleyen Refik bakıcısı Nesrin'in çocuklarını geride bırakarak aniden ortadan kaybolmasıyla sarsılıyor.

Aynı dönemde aile içindeki ekonomik ve bireysel çatışmalar da su yüzüne çıkıyor. Ticari anlamda zor günler geçiren ve işleri batan süt ürünleri tüccarı İhsan yeni bir hayvan çiftliği kurabilmek adına babası Refik'ten maddi destek almaya çalışıyor.

Öte yandan İstanbul'daki akademisyenlik görevini bırakıp Almanya'ya taşınma planları kuran Refik'in kızı Nalan da uzun bir aranın ardından bayram ziyareti için baba evine dönüyor. Bayram atmosferinde bir araya gelen aile fertleri saklanan gerçeklerle ve kendi gelecek planlarıyla yüzleşmek zorunda kalıyor.

Akademi Ödülleri Süreci Başlıyor

Türkiye adaylığının resmileşmesinin ardından yapımın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki akademi üyelerine yönelik tanıtım ve gösterim süreci başlayacak.

Ön eleme listesine girmeyi hedefleyen film uluslararası sinema çevrelerinde Türkiye temsilcisi olarak resmi değerlendirme sürecine dahil edilecek.

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