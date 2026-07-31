Eylül Lize Kandemir ve Burak Berkay Akgül'lü Başkalarının Hayat'ndan İlk Tanıtım Ekrana Geldi

Yeni yayın döneminin merakla beklenen projelerinden biri olan Başkalarının Hayatı dizisinin ilk tanıtım fragmanı nihayet izleyiciyle buluştu. Ay Yapım imzalı proje önümüzdeki sezon Star TV ekranlarında fırtına gibi esmeye hazırlanıyor.

İngiliz edebiyatının unutulmaz klasiklerinden William Makepeace Thackeray imzalı Gurur Dünyası (Vanity Fair) romanından günümüze uyarlanan dizinin senaryosu Banu Kiremitçi Bozkurt'un elinden çıkıyor. Yönetmen koltuğunda ise Burak Müjdeci oturuyor.

Yoksulluktan Kaçıp Hırsın Pençesine Düşen Bir Kadın

Aşk, güç arzusu ve entrikayı merkezine alan hikaye başkalarının o pırıltılı yaşamlarına göz diken genç bir kadının tehlikeli yolculuğunu anlatıyor. Yayınlanan ilk sahnelerde fakir bir hayattan ne pahasına olursa olsun kurtulmaya kararlı olan Hülya karakterinin aldığı gözü kara kararlar ön plana çıkıyor.

Dizide Hülya karakterine yükselen yıldız Eylül Lize Kandemir hayat veriyor. Fragmandaki sahnelerde Hülya'nın; Sarp (Burak Berkay Akgül), Neslihan (Doğa Bayram) ve Erim (Demirhan Demircioğlu) karşısındaki o sert ve tavizsiz duruşu epey dikkat çekti.

Yıldızlar Geçidi: Usta İsimler Genç Yeteneklerle Aynı Sette

Çekimlerine henüz yakın bir zamanda başlanan yapım sektörün tecrübeli isimleriyle genç kuşağın dikkat çeken oyuncularını bir araya getiriyor.

Dizinin dev kadrosunda Mehmet Aslantuğ, Sezin Akbaşoğulları, Erkan Bektaş, Tolga Tekin, Oya Okar, Hazar Motan, Feri Baycu ve Esra Kızıldoğan gibi deneyimli isimler başı çekiyor. Kadroda ayrıca Ali Pınar, Sinem Dağ, Lorin Merhart, Fırat Kaymak, Deniz Ekinci, Elif İnci, Cem Baza, İbrahim Şahin ve Zümra Sağdınç da var.

İstanbul Setindeki Yoğun Tempo Süre dursun...

Sınıf farklarını insan ilişkilerindeki güç savaşlarını ve bitmek bilmeyen hırsları vurucu bir dille ekrana taşıyacak olan Başkalarının Hayatı için İstanbul'daki set çekimleri tüm hızıyla devam ediyor.

İlk fragmanıyla sosyal medyada iyi bir rüzgar yakalayan dizinin yayın tarihi netleştiğinde sonbahar ekranının en çok konuşulan işlerinden biri olacağına kesin gözüyle bakılıyor. Bakalım bu iddialı edebiyat uyarlaması izleyiciden geçer not alabilecek mi...