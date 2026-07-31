Selin Türkmen'in Tatil Rotası İtalya Oldu! Tekne Pozlarıyla Sosyal Medyayı Salladı!

SHOW TV ekranlarının reyting rekorları kıran iddialı dizisi Kızılcık Şerbeti'nde canlandırdığı Çimen karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan genç ve başarılı oyuncu Selin Türkmen yoğun geçen çekim maratonunun ardından tatile çıktı. Yeni sezon öncesinde enerji depolamak ve yoğun geçen yılın yorgunluğunu atmak isteyen güzel oyuncu tatil tercihi için rotasını yurt dışına çevirerek İtalya'yı seçti.

İtalya Akdeniz Sularında Tekne Keyfi

Akdeniz'in büyüleyici atmosferinde güneşin ve denizin tadını çıkaran Selin Türkmen İtalya sahillerinde adeta moral depoladı. Tatili boyunca keyifli ve neşeli anlar yaşayan güzel oyuncu mavi tura çıkarak bindiği lüks teknede sık sık objektif karşısına geçti. Akdeniz'in eşsiz manzarasına karşı verdiği iddialı ve şık pozlarla dikkat çeken Türkmen fit görüntüsü ve doğal güzelliğiyle göz doldurdu.

Takipçilerinden Beğeni Ve Yorum Yağmuru

Tekne üzerinde çektirdiği renkli ve estetik fotoğrafları kişisel sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerinin beğenisine sunan genç oyuncu kısa sürede dijital dünyada büyük ilgi gördü. Paylaşılan kareler sosyal medyada binlerce beğeni alırken hayranları paylaşımın altına "İtalya'ya çok yakışmışsın", "Yeni sezona bomba gibi dönüyor", "Güzelliğinle büyüledin" şeklinde yüzlerce övgü dolu yorum yağdırdı.

Yeni Sezon Öncesi Moral Depoladı

Eylül ayında başlayacak olan yeni yayın dönemi ve dizinin çekim maratonu öncesinde bol bol dinlenen Selin Türkmen İtalya kaçamağıyla moral depoladı. Hem tarihi yerleri gezen hem de denizin tadını çıkaran başarılı oyuncunun tatil dönüşü Kızılcık Şerbeti setine taze bir enerjiyle başlamaya hazırlandığı öğrenildi.