Acun Ilıcalı'dan Eren Kaşıkçı'nın Kızı Maya İçin Anlamlı Destek: Tüm Masraflarını Üstlendi!

MasterChef Türkiye 2021 şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın genç yaşta gelen ani ve şüpheli vefatı tüm Türkiye'yi ve televizyon dünyasını derin bir yasa boğarken ünlü yapımcı ve TV8 patronu Acun Ilıcalı'dan duygu dolu ve anlamlı bir hamle geldi. Başarılı şefin ardından acılı aileyi yalnız bırakmayacaklarını vurgulayan Ilıcalı merhum şefin geride bıraktığı minik kızı Maya'nın tüm eğitim ve geleceğe yönelik masraflarını üstleneceğini açıkladı.

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MasterChef Türkiye ekranlarında sergilediği başarılı performans, samimi duruşu ve Kızıl Sakal lakabıyla milyonların sevgisini kazanan Eren Kaşıkçı geçtiğimiz günlerde İstanbul Sarıyer Kilyos'taki evinde ölü bulunmuştu. Emniyet güçleri ve savcılık tarafından olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürerken genç yaşta hayatını kaybeden şefin vefatı başta yarışma arkadaşları ve jüri üyeleri olmak üzere tüm Türkiye'yi hüzne boğdu. Kaşıkçı'nın zamansız gidişi geride gözü yaşlı bir eş ve küçük kızı Maya'yı bıraktı.

Acun Ilıcalı: Ailesi Ailemizdir Maya Bize Emanet



Vefat haberinin ardından derin bir üzüntü yaşadığını belirten MasterChef'in yapımcısı Acun Ilıcalı Kaşıkçı ailesine yönelik vefa örneği gösteren bir karara imza attı. Eren Kaşıkçı'nın TV8 ailesinin unutulmaz bir parçası olduğunu belirten Ilıcalı geride kalan ailesine sahip çıkacaklarını ifade etti. Ünlü yapımcı minik Maya'nın eğitim hayatı boyunca ihtiyaç duyacağı tüm masrafları ve gelecek planlamalarını üstleneceğini belirterek kamuoyunun takdirini topladı.

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Acun Ilıcalı: "Eren çok efendi, dünya tatlısı bir yarışmacıydı.



Minik yavrusuyla ben bizzat ilgileneceğim. Ailesi ve yavrumuzun geleceği bizim için çok önemli.



Gidenin yeri dolmuyor ama elimizden geleni yapacağız." https://t.co/upPN1YiU78 pic.twitter.com/3gSZJqE3TM — Boşuna Tıklama (@bosunatiklama) July 30, 2026

Acun Ilıcalı'nın bu anlamlı desteği sosyal medyada ve magazin camiasında büyük takdir toplarken Eren Kaşıkçı'nın ailesine yönelik yardım ve destek mesajları çığ gibi büyümeye devam ediyor. Yarışma arkadaşları ve jüri üyeleri de minik Maya'nın her zaman yanında olacaklarını vurgularken Kaşıkçı'nın cenazesinin memleketi Tokat'ta toprağa verildi.