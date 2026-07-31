Acun Ilıcalı'dan Eren Kaşıkçı'nın Kızı Maya İçin Anlamlı Destek: Tüm Masraflarını Üstlendi!

Acun Ilıcalı vefat eden MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın kızı Maya'nın tüm eğitim masraflarını üstleneceğini açıkladı.

Acun Ilıcalı'dan Eren Kaşıkçı'nın Kızı Maya İçin Anlamlı Destek: Tüm Masraflarını Üstlendi!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 31-07-2026 10:51

MasterChef Türkiye 2021 şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın genç yaşta gelen ani ve şüpheli vefatı tüm Türkiye'yi ve televizyon dünyasını derin bir yasa boğarken ünlü yapımcı ve TV8 patronu Acun Ilıcalı'dan duygu dolu ve anlamlı bir hamle geldi. Başarılı şefin ardından acılı aileyi yalnız bırakmayacaklarını vurgulayan Ilıcalı merhum şefin geride bıraktığı minik kızı Maya'nın tüm eğitim ve geleceğe yönelik masraflarını üstleneceğini açıkladı.

Şüpheli Ölümü Sevenlerini Yasa Boğmuştu

MasterChef Türkiye ekranlarında sergilediği başarılı performans, samimi duruşu ve Kızıl Sakal lakabıyla milyonların sevgisini kazanan Eren Kaşıkçı geçtiğimiz günlerde İstanbul Sarıyer Kilyos'taki evinde ölü bulunmuştu. Emniyet güçleri ve savcılık tarafından olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürerken genç yaşta hayatını kaybeden şefin vefatı başta yarışma arkadaşları ve jüri üyeleri olmak üzere tüm Türkiye'yi hüzne boğdu. Kaşıkçı'nın zamansız gidişi geride gözü yaşlı bir eş ve küçük kızı Maya'yı bıraktı.

Acun Ilıcalı: Ailesi Ailemizdir Maya Bize Emanet

Vefat haberinin ardından derin bir üzüntü yaşadığını belirten MasterChef'in yapımcısı Acun Ilıcalı Kaşıkçı ailesine yönelik vefa örneği gösteren bir karara imza attı. Eren Kaşıkçı'nın TV8 ailesinin unutulmaz bir parçası olduğunu belirten Ilıcalı geride kalan ailesine sahip çıkacaklarını ifade etti. Ünlü yapımcı minik Maya'nın eğitim hayatı boyunca ihtiyaç duyacağı tüm masrafları ve gelecek planlamalarını üstleneceğini belirterek kamuoyunun takdirini topladı.

Mutfak Dünyasından Ve Sevenlerinden Taziye Yağmuru

Acun Ilıcalı'nın bu anlamlı desteği sosyal medyada ve magazin camiasında büyük takdir toplarken Eren Kaşıkçı'nın ailesine yönelik yardım ve destek mesajları çığ gibi büyümeye devam ediyor. Yarışma arkadaşları ve jüri üyeleri de minik Maya'nın her zaman yanında olacaklarını vurgularken Kaşıkçı'nın cenazesinin memleketi Tokat'ta toprağa verildi.

Benzer Haberler
Sevdam Karadeniz Kadrosunda Mutlu Son: Meltem Akçöl Zeyşan Rolüyle Trabzon Yolcusu! Sevdam Karadeniz Kadrosunda Mutlu Son: Meltem Akçöl Zeyşan Rolüyle Trabzon Yolcusu!
Eylül Lize Kandemir ve Burak Berkay Akgül'lü Başkalarının Hayat'ndan İlk Tanıtım Ekrana Geldi Eylül Lize Kandemir ve Burak Berkay Akgül'lü Başkalarının Hayat'ndan İlk Tanıtım Ekrana Geldi
Kesilmiş Bir Ağaç Gibi Türkiye'nin Oscar Adayı Seçildi Kesilmiş Bir Ağaç Gibi Türkiye'nin Oscar Adayı Seçildi
Türkiye'nin Yeni Nesil Erkek Grubu CRUSH Resmen Sahnede! İlk Şarkıları ve İlk Konser Tarihi Belli Oldu Türkiye'nin Yeni Nesil Erkek Grubu CRUSH Resmen Sahnede! İlk Şarkıları ve İlk Konser Tarihi Belli Oldu
Ali Biçim'in Sevgilisi Şazer Altındoğan'ın Gerçek Hali Gündem Oldu! Ali Biçim'in Sevgilisi Şazer Altındoğan'ın Gerçek Hali Gündem Oldu!
Selin Türkmen'in Tatil Rotası İtalya Oldu! Tekne Pozlarıyla Sosyal Medyayı Salladı! Selin Türkmen'in Tatil Rotası İtalya Oldu! Tekne Pozlarıyla Sosyal Medyayı Salladı!
ÇOK OKUNANLAR
Kalpleri Fethettiler! Manifest Grubu Minik Almira'nın Hayalini Gerçekleştirdi!
  • 29-07-2026 12:02

Kalpleri Fethettiler! Manifest Grubu Minik Almira'nın Hayalini Gerçekleştirdi!

Ömür Usta Setinden İlk Kareler Geldi! Nurgül Yeşilçay, Bülent İnal ve Gonca Vuslateri Aynı Projede!
  • 30-07-2026 15:54

Ömür Usta Setinden İlk Kareler Geldi! Nurgül Yeşilçay, Bülent İnal ve Gonca Vuslateri Aynı Projede!

Fatih Ürek'in Ablası Selvi Ürek Gerçek Mal Varlığını Açıkladı
  • 25-07-2026 14:01

Fatih Ürek'in Ablası Selvi Ürek Gerçek Mal Varlığını Açıkladı

Pelin Karahan'ın Bodrum Tatili Tam Gaz Devam Ediyor! Şezlong Keyfi ve Şıklığıyla Göz Doldurdu!
  • 31-07-2026 09:56

Pelin Karahan'ın Bodrum Tatili Tam Gaz Devam Ediyor! Şezlong Keyfi ve Şıklığıyla Göz Doldurdu!

Alperen Şengün'den Milyonluk Jest! Herkes Aynı Soruyu Soruyor
  • 28-07-2026 18:41

Alperen Şengün'den Milyonluk Jest! Herkes Aynı Soruyu Soruyor