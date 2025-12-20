Türkiye’nin Yeni Kraliçesi Belli Oldu: Miss Turkey 2025 Birincisi Sıla Saraydemir!

Miss Turkey 2025 birincisi Sıla Saraydemir oldu! 22 yaşındaki Sosyal Hizmetler öğrencisi Sıla Saraydemir, Türkiye'nin yeni kraliçesi seçilirken, annesiyle olan benzerliği sosyal medyada gündem oldu.

Türkiye’nin Yeni Kraliçesi Belli Oldu: Miss Turkey 2025 Birincisi Sıla Saraydemir!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 20-12-2025 10:47

Türkiye’nin en prestijli güzellik yarışması olan Miss Turkey, 43. kez kapılarını açtı. 1980 yılından bu yana düzenlenen organizasyonda, binlerce başvuru arasından seçilen 20 finalist podyumda devleşti. Gecenin sonunda jürinin ortak kararıyla Türkiye’nin en güzel kızı Sıla Saraydemir seçildi.

22 Yaşındaki Kraliçe: Sıla Saraydemir Kimdir?

Türkiye’nin tescilli güzeli olan Sıla Saraydemir, sadece güzelliğiyle değil eğitimiyle de dikkat çekiyor:

  • Eğitimi: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü 4. sınıf öğrencisi.

  • Yaşı: 22 yaşında.

  • Tebrik: Yarışma sonrası büyük bir mutluluk yaşayan Saraydemir’i ilk tebrik eden kişi annesi oldu. Anne-kızın birbirlerine olan benzerliği ise sosyal medyada gecenin en çok konuşulan konuları arasına girdi.

İlk 5 ve Dereceye Girenler

Zorlu bir ön elemenin ardından finale kalan 20 isim arasından ilk 5'e girmeyi başaran güzeller şunlar oldu:

  1. Sıla Saraydemir (Miss Turkey 2025 Birincisi)

  2. İlayda Güvenç (Miss Supranational seçilerek ülkemizi temsil etme hakkı kazandı)

  3. Yasemin Serpil

  4. Zeynep Arslan

  5. Irmak Dokuzluoğlu

Dev Jüri Kadrosu

Türkiye’nin kraliçesini seçen jüri koltuğunda; Demet Şener, Can Sandıkçıoğlu, Sabit Akkaya, Kerim Senayi, Nursena Say, Gürhan Sayar ve Yasin Soy gibi sektörün deneyimli isimleri yer aldı.

Benzer Haberler
Ünlülere Narkotik Operasyonu Büyüyor: Mert Alaş ve 2 İsim Hakkında Yakalama Kararı! Ünlülere Narkotik Operasyonu Büyüyor: Mert Alaş ve 2 İsim Hakkında Yakalama Kararı!
Öykü Gürman’dan Öykü Gürman’dan "Taşacak Bu Deniz" İddialarına Son Nokta
Murat Övüç Tutuklandı! Murat Övüç Tutuklandı!
"Sonunda Başardım": İrem Derici İlk Evini Aldı, İçini Muhabirlere Döktü.
Nilperi Şahinkaya’dan Aslı Bekiroğlu’na Nilperi Şahinkaya’dan Aslı Bekiroğlu’na "Tanışma" Yanıtı: "Bence Şaka Yaptı"
Müge Anlı’ya Canlı Yayında Müge Anlı’ya Canlı Yayında "Altın" Sürprizi: Rahmi Özkan’dan 40 Bin TL’lik Jest!
ÇOK OKUNANLAR
Burcu Özberk'in panik anları
  • 15-12-2025 11:25

Burcu Özberk'in panik anları

Ayça Ayşin Turan’dan Affetmeyen Hamle! Sözleşmeye Uymayan Firmaya 700 Bin Liralık Şok
  • 17-12-2025 15:08

Ayça Ayşin Turan’dan Affetmeyen Hamle! Sözleşmeye Uymayan Firmaya 700 Bin Liralık Şok

Asena Keskinci'nin Dizisine Şok İnceleme: RTÜK 'Jasmine' İçin Harekete Geçti!
  • 15-12-2025 16:00

Asena Keskinci'nin Dizisine Şok İnceleme: RTÜK 'Jasmine' İçin Harekete Geçti!

Rusya'da 'Kral' İlan Edilen Burak Özçivit'ten Rekor Anlaşma: 45 Milyon TL
  • 15-12-2025 10:13

Rusya'da 'Kral' İlan Edilen Burak Özçivit'ten Rekor Anlaşma: 45 Milyon TL

Nilperi Şahinkaya’dan Aslı Bekiroğlu’na
  • 20-12-2025 12:37

Nilperi Şahinkaya’dan Aslı Bekiroğlu’na "Tanışma" Yanıtı: "Bence Şaka Yaptı"