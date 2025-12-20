Türkiye’nin Yeni Kraliçesi Belli Oldu: Miss Turkey 2025 Birincisi Sıla Saraydemir!

Türkiye’nin en prestijli güzellik yarışması olan Miss Turkey, 43. kez kapılarını açtı. 1980 yılından bu yana düzenlenen organizasyonda, binlerce başvuru arasından seçilen 20 finalist podyumda devleşti. Gecenin sonunda jürinin ortak kararıyla Türkiye’nin en güzel kızı Sıla Saraydemir seçildi.

22 Yaşındaki Kraliçe: Sıla Saraydemir Kimdir?

Türkiye’nin tescilli güzeli olan Sıla Saraydemir, sadece güzelliğiyle değil eğitimiyle de dikkat çekiyor:

Eğitimi: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü 4. sınıf öğrencisi.

Yaşı: 22 yaşında.

Tebrik: Yarışma sonrası büyük bir mutluluk yaşayan Saraydemir’i ilk tebrik eden kişi annesi oldu. Anne-kızın birbirlerine olan benzerliği ise sosyal medyada gecenin en çok konuşulan konuları arasına girdi.

İlk 5 ve Dereceye Girenler

Zorlu bir ön elemenin ardından finale kalan 20 isim arasından ilk 5'e girmeyi başaran güzeller şunlar oldu:

Sıla Saraydemir (Miss Turkey 2025 Birincisi) İlayda Güvenç (Miss Supranational seçilerek ülkemizi temsil etme hakkı kazandı) Yasemin Serpil Zeynep Arslan Irmak Dokuzluoğlu

Dev Jüri Kadrosu

Türkiye’nin kraliçesini seçen jüri koltuğunda; Demet Şener, Can Sandıkçıoğlu, Sabit Akkaya, Kerim Senayi, Nursena Say, Gürhan Sayar ve Yasin Soy gibi sektörün deneyimli isimleri yer aldı.