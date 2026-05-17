Esra Bilgiç Kuralları Yıktı! Sosyal Medyada Dolu Dizgin Aşk İtirafı

Esra Bilgiç sosyal medya hesabındaki son paylaşımlarıyla magazin gündemine bomba gibi düştü. Güzel oyuncunun son dönemde profilinde yer verdiği kareler takipçileri tarafından adeta bir "aşk günlüğü" olarak yorumlandı. Özel hayatını genellikle gözlerden uzak yaşamayı tercih etse de son dönemde bu kuralı esneten Bilgiç ünlü DJ Faruk Sabancı ile mutlu birlikteliğini hayranlarıyla paylaşmaktan çekinmiyor. İkilinin aşk dolu kareleri kısa sürede binlerce beğeni ve yorumun odağı haline geldi.

Sevgilisini Kadrajından Bir An Bile Eksik Etmiyor

Yaklaşık iki yıldır DJ Faruk Sabancı ile dolu dizgin bir ilişki sürdüren Esra Bilgiç her anını sevgilisiyle taçlandırıyor. Son olarak kendi profilinde yayınladığı fotoğraf serisinin her karesinde sevgilisine mutlaka yer vermesi gözlerden kaçmadı.

Bu durum Bilgiç'in hayran kitlesi tarafından "Aşkını ilan etmeye doyamıyor, gerçekten çok aşık" şeklinde birbirinden sempatik ve sıcak yorumlarla karşılandı. Çiftin birbirlerine olan uyumu ve fotoğraflardaki neşeli halleri takipçilerinden tam not almayı başardı. Esra Bilgiç'in sevgilisini odağına alan bu fotoğraf sanatı ilişkilerinin ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha kanıtladı.

New York Sokaklarında Romantik Dakikalar

Ünlü çift birlikte çıktıkları tatillerle de sık sık adlarından söz ettiriyor. Sosyal medyanın ve magazin dünyasının yakın markajındaki ikilinin son durağı ise Amerika'nın büyüleyici şehri New York oldu.

Bu kez dijital dünyayı aktif kullanma sırası Faruk Sabancı’daydı. Başarılı DJ New York sokaklarında sevgilisi Esra Bilgiç ile geçirdiği romantik ve huzurlu anları kendi takipçileriyle paylaştı. Gökdelenlerin gölgesinde çekilen samimi fotoğraflar çiftin aşk tazelediğini ve birlikte çok keyifli vakit geçirdiğini gözler önüne serdi.

"Memleketim" Notuyla Sosyal Medyayı Salladı

İkili geçtiğimiz günlerde Instagram üzerinde popüler olan küresel bir sosyal medya akımına katılarak takipçilerine büyük bir sürpriz yapmıştı. Faruk Sabancı "Doğduğum şehir ve memleketim" konseptli akım kapsamında ilk olarak kendi çocukluk yıllarına ait nostaljik bir fotoğraf paylaştı. Sosyal medya kullanıcılarını asıl heyecanlandıran ise Sabancı'nın bu paylaşımdan hemen sonra yayınladığı ikinci kare oldu.

Sevgilisi Esra Bilgiç ile birlikte çekilen sıcak bir fotoğrafını profil hikayesine ekledi. Bu özel karenin üzerine ise sadece "Memleketim" notunu düşerek adeta tüm takipçilerinin kalbini fethetti. Kısa sürede magazin manşetlerine taşınan bu romantik ilan-ı aşk ikilinin ilişkisindeki bağlılığı ve derin sevgiyi bir kez daha net bir şekilde ortaya koydu.