Seray Sever’den Evlilik İtirafı: "Şu An Bizim Ev Sitcom Dizisi Gibi!"

"Dadı" ve "Kurtlar Vadisi" gibi unutulmaz dizilerle tanıdığımız Seray Sever hayatının en özel dönemini geçiriyor. 48 yaşında anne olmasıyla yaşam misyonu değişen ünlü sanatçı Posta Gazetesi'nden Oya Çınar'a samimi açıklamalarda bulundu. Çocuklarıyla birlikte evrilen hayatını, annelik deneyimlerini ve sektöre dair gerçekleri paylaştı.

"Ben Geç Anne Olduğum İçin Biraz 'Buldumcuk' Oldum Galiba"

Şimdilerde vaktinin tamamını dört yaşına basan ikiz çocuklarına ayıran Seray Sever geç yaşta ebeveyn olmanın getirdiği ruh halini dürüstçe itiraf etti. Doğumun sonrası iş hayatına geri dönmektense kendisinin bu süreci çocuklarına odaklanarak yaşamayı seçtiğini belirtti.

Annelik mertebesine ulaşabilmek adına uzun yıllar boyunca çok büyük emekler verdiğini ve ciddi mücadeleler yeltendiğini ifade etti ve bu durumu ilahi bir nimet olarak gördüğünü vurguladı. Kariyerinin erken dönemlerinde her türlü mesleki tatmini fazlasıyla yaşadığını bu yüzden hiçbir şeyde gözünün kalmadığını belirtti ve duygularını şu sözlerle aktardı:"Ben o tatminleri zaten o kadar genç yaşta yaşadım ki hiçbir şeyle ilgili gözüm arkada kalmadı."

"Şu An Bizim Ev Sitcom Dizisi Gibi"

Evlilik hayatının çocuklardan sonra büyük bir değişime uğradığını esprili bir dille anlattı. Eşiyle olan ilişkisine dair de samimi detaylar paylaştı. Çocukların hala kendileriyle birlikte uyuduğunu ve bu yüzden yatağı büyütmek zorunda kaldıklarını eşine ilk günkü gibi büyük bir aşkla bağlı olduğunu ifade etti.

Yoğun anne-baba mesaisi nedeniyle son dört yılda yalnızca bir kez baş başa akşam yemeğine çıkabildiklerini sözlerine ekledi ve bu durumu hiç dert etmediklerini belirtti. Zamanında eşiyle birlikte hayatın keyfini sonuna kadar çıkardıklarını hatırlatan Sever şu anki ev yaşantılarını eğlenceli bir komedi dizisine benzetti.

"Sektörün İçinden De Gelmediğim İçin, Bakarsanız Boğaziçi Mezunuyum"

Geçmiş dönemlerde sosyal medyadaki takipçi kitlesinin büyük bir kısmını erkeklerin oluşturduğunu ancak annelikle birlikte bu profilin yön değiştirdiğini, bu durumdan memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Geçmişte sahip olduğu doğal seksapelite ve canlandırdığı gösterişli roller nedeniyle kadın meslektaşlarının kıskançlıklarına da maruz kaldığını itiraf eden usta isim, Boğaziçi Üniversitesi mezunu olduğunu ve o dönemlerde sektördeki bu tarz ayak oyunlarını anlayamayacak kadar saf bir yapıda olduğunu söyledi.

Şimdilerde ise anne kimliğiyle özellikle çocuk sahibi olmak isteyen hemcinslerine kendi tecrübeleriyle rehberlik ettiğini ve kadınlar tarafından daha çok benimsendiğini aktaran ünlü sanatçı bu dönemi ve hislerini şu sözlerle özetledi:"Benden sonra bir sürü kadın hamile kaldı. Deneyip pes edenler yazdı, hiçbirine üşenmedim hep tek tek cevap verdim, yardımcı olmaya çalıştım kendi deneyimim üzerinden. O yüzden çok mutluyum memnunum böyle olmasından. Sanki misyonum değişti gibi bir şey oldu."