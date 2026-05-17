Eurovision Şampiyonu Dara Türk Gelini Çıktı!

Eurovision Şarkı Yarışması bu yıl Avusturya’nın başkenti Viyana’daki görkemli bir finalle sona erdi. Siyasi tartışmaların ve boykotların gölgesinde geçen yarışmanın kazananı ise Balkanlar'dan çıktı. Bulgaristan’ın başarılı ismi Dara sergilediği muhteşem performansla şampiyonluk kupasını ülkesine götürmeyi başardı. Zaferinin hemen ardından uluslararası basının karşısına geçen başarılı sanatçı Türk hayranlarını heyecanlandıran çok özel bir açıklamaya imza attı. Meğer yeni Eurovision şampiyonu kalbini bir Türk'e kaptırmış ve çoktan bizim gelinimiz olmuş.

Bangaranga Şarkısıyla Rekor Puan Topladı

Bu yıl 70. kez düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nın final gecesinde sahne alan Dara "Bangaranga" isimli hareketli ve iddialı şarkısıyla adeta salonu yıktı geçti. Hem ekran başındaki izleyicileri hem profesyonel jüri üyelerini büyüleyerek oylama sonucunda tam 516 puan toplayarak açık ara farkla zirveye yerleşti.

Eşim Türk, Bu Yüzden Türkiye’ye Gelmemek Olmazdı

Zafer sonrası kameralar karşısında Dara kendisine destek veren Türk müzikseverleri unutmadı ve onlara samimi bir video mesaj gönderdi. Türkiye ile olan sıcak bağının altını çizen güzel şampiyon evliliğine dair gizli kalmış bir detayı da ilk kez dünya kamuoyuyla paylaştı. Türkiye’ye olan sevgisini ve hayranlığını dile getirdi ve "Türkiye’ye teşekkürler. Yakında tekrar gelmeyi çok isterim. Eşim Türk bu yüzden gelmemek olmazdı. Zamanım oldukça hemen hemen her hafta biraz Türkçe çalışıyorum. Bir dahaki sefere bu röportajı yaptığınızda, sizi daha fazla cümleyle şaşırtabilirim." dedi.

Sosyal Medyada Eurovision Gelini İlan Edildi

Dara’nın hayat arkadaşının bir Türk olduğunu açıklaması ve her hafta düzenli olarak Türkçe dil dersleri aldığını belirtmesi dijital dünyada adeta bir çığ etkisi yarattı. Kısa sürede Türk sosyal medya kullanıcılarının yakın markajına giren güzel sanatçı binlerce tebrik ve sevgi mesajı aldı. İnternet ortamında "Eurovision’a katılamadık ama kupayı yine de gelinimiz vasıtasıyla aldık" şeklinde esprili ve gurur dolu yorumlar yapıldı. Türkiye sevgisiyle kalpleri fetheden Dara'nın, önümüzdeki günlerde eşiyle birlikte İstanbul'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirmesi bekleniyor.