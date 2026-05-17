Murat Aygen’den Sektöre Rest: "Şiddeti Özendiren Rollerin İçinde Asla Olmam!"

Bugüne kadar yer aldığı televizyon dizilerindeki güçlü oyunculuk performansı ve karizmatik duruşu ile bildiğimiz Murat Aygen bu kez çok farklı bir kulvarda hayranlarının karşısına çıktı. Başarılı oyuncu kaleme aldığı "Sesten Az Önce" isimli yeni kitabıyla edebiyat dünyasına etkileyici bir giriş yaptı.

"Yazarken Maskelerimiz Biraz Düşüyor"

Yeni kitabının ismini insanın kendisiyle karşılaşmasından hemen önceki o dürüst sessizlik anı olarak tanımlayan Murat Aygen yazma sürecinin kendisi için adeta bir içsel yüzleşme olduğunu belirtti. İlk etapta bu yolculuğu bir kaçış noktası olarak gördüğünü, kalemi eline aldığındaysa gerçeklerle burun buruna geldiğini aktardı.

Yıllarca güçlü görünmeye alışmış bireyler oldukları için edebiyatın bu savunma mekanizmalarını ortadan kaldırdığını söyledi. Kitaptaki duyguların tamamen gerçek deneyimlere dayandığını ve insanın acıyan noktalarına cesaretle bakmadan iyileşmesinin mümkün olmadığını savundu. Geçmişin ve hafızanın yüklerini kağıda dökmenin kendisine hem acı verdiğini hem derin bir hafiflik hissi yaşattığını sözlerine ekledi.

"Ekrandaki Şiddetin Normalleştirilmesi Çok Tehlikeli"

Röportajda oyunculuk mesleğine dair etik sınırlarını da açıkça çizdi ve televizyon sektöründeki yapımlara dair sert eleştirilerde bulundu. "Rol için bile olsa asla yapmam." dediği kırmızı çizgilerinin olduğunu itiraf etti. Sadece dikkat çekmek için insan onurunu zedeleyen ya da şiddeti romantize eden projelerin içinde kesinlikle yer almayacağını açıkladı.

Görünür olmanın oyunculara vicdani bir sorumluluk yüklediğini hatırlatan Aygen televizyon ekranlarında sergilenen agresif tutumların gerçek hayata doğrudan yansıdığını ifade etti. İnsanların sürekli gördükleri kötü şeylere zamanla alışmaya başladığını sadece cesur görünmek adına her projenin kabul edilmesini doğru bulmadığını dile getirdi.

"Baba Olunca Hayat Sadece Sizin Olmuyor"

Özel hayatına ve aile yaşantısına dair soruları da içtenlikle yanıtladı. Baba olmanın dünyasını tamamen değiştirdiğini söyledi. Çocuk sahibi olmanın insanın tüm korkularını, önceliklerini ve sevgi biçimini şekillendirdiğini belirerek artık dünyaya çok daha hassas bir pencereden baktığını aktardı. Hayatın başarılar kadar yaralarla da inşa edildiğini, geçmişteki tüm zorlu yollara rağmen bugün olduğu kişiden memnun olduğunu ve içindeki üretme arayışının hiçbir zaman bitmeyeceğini sözlerine ekledi.