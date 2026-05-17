Narkozlu Cem Yılmaz Sessiz Kaldı Dilenci Sinir Krizine Girdi!

Başarılı sanatçı Cem Yılmaz sağlık merkezi çıkışında kendisinden para talep eden agresif bir şahsın sözlü saldırısına uğradı.

Yayın Tarihi : 17-05-2026 17:27

Komedi ustası Cem Yılmaz sokakta yürüdüğü esnada oldukça ilginç ve tatsız bir hadise ile karşı karşıya kaldı. Diş tedavisi sonrası klinikten çıkıp arabasına doğru ilerleyen başarılı komedyen yanına yaklaşan bir sokak dilencisinin hedefi haline geldi. İstediği maddi desteği alamayan şahsın ünlü ismin arkasından sergilediği öfkeli tutum kameralara saniye saniye yansıdı ve magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı.

"Narkozun Etkisindeyim, Konuşamıyorum"

Öğle saatlerinde diş tedavisi gördüğü sağlık merkezinden ayrılan Cem Yılmaz kendisini kapıda bekleyen basın mensuplarını karşısında buldu. Operasyon sonrası operasyonun getirdiği halsizlik ve ağzındaki uyuşukluk nedeniyle konuşmakta güçlük çektiği için muhabirlere kibar bir dille durumunu izah etti.

Hâlâ narkozun etkisinde olduğunu belirterek soruları cevapsız bırakarak,hızlı adımlarla caddede park halinde bulunan lüks aracına doğru yöneldi. Tam bu sırada yolunu kesen ve kendisinden ısrarla para talep eden bir dilenci usta sanatçının etrafında adeta etten bir duvar ördü. İçinde bulunduğu sağlık durumundan ötürü çevresiyle iletişim kuracak durumda olmayan Yılmaz,şahsın ısrarlı taleplerine hiçbir tepki göstermeden yoluna devam etmeyi seçti.

Sokak Ortasında Şok Eden Beddua Seansı

Ünlü komedyenin sessiz kalması ve cebinden para çıkarmaması üzerine sokak dilencisi bir anda sinir krizine girdi. Arabasının kapısını açıp içeri girmeye hazırlanan Cem Yılmaz’ın arkasından yüksek sesle bağırmaya başladı ve çevredekilerin şaşkın bakışlarına aldırış etmedi.

Beklediği yardımı alamayınca öfkesini kontrol edemeyen dilenci usta sanatçının arkasından "Bir yardım et be, Allah belanı versin!" şeklinde ağır bir bedduada bulundu. Soğukkanlılığını koruyan Yılmaz hiçbir polemiğe girmeden aracına bindi ve hızla olay yerinden uzaklaştı.

Eski Görüntüler Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Magazin gündemine bomba gibi düşen bu video kaydının ardından gerçeğin aslı çok geçmeden anlaşıldı. Söz konusu sansasyonel görüntülerin aslında geçtiğimiz yıl çekildiği ve dijital platformlarda yeni bir içerikmiş gibi yeniden dolaşıma sokulduğu tespit edildi. Kısa sürede sosyal medya kullanıcıları arasında hızla yayılan eski video internet ortamında büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi. Bir kısım kullanıcı Cem Yılmaz'ın narkozlu haline rağmen dilenciye karşı gösterdiği umursamaz tavrı eleştirirken büyük bir çoğunluk ise ünlü ismin haklı olduğunu savundu ve sokaklardaki bu tarz agresif dilencilik faaliyetlerine tepki gösterdi.

