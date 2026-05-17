Kafatasının Bir Kısmı Titanyum! Emilia Clarke Hayrete Düşüren Mucizeyi Anlattı

Game of Thrones'un efsane savaşçıcı nam-ı değer Khaleesi olan Emilia Clarke kameralar arkasında verdiği gizli savaşı ilk kez bu kadar net paylaştı. Kariyerinin zirvesinde aslında büyük bir yaşam mücadelesi veren güzel oyuncu katıldığı "How to Fail" adlı podcast yayınında tüyler ürperten açıklamalara imza attı. Genç yaşta üst üste iki kez beyin anevrizması geçiren ve ağır operasyonlar atlatan ünlü yıldız tıp dünyasını hayrete düşüren mucizevi kurtuluş hikayesini ve o dönem yaşadığı psikolojik çöküşü tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi.

"Vücudunuzun Sizi Yarı Yolda Bıraktığını Hissediyorsunuz"

İlk beyin kanamasını 2011 yılında dizinin henüz ilk sezonu yayınlandığı sırada yaşamıştı. Tam bu süreci atlattığını düşünürken 2013 yılında ikinci kez aynı kabusla yüzleşti. 39 yaşındaki başarılı aktris o karanlık dönemde kendisini adeta ölüme mahkum biri gibi gördüğünü samimiyetle itiraf etti. Yaşadığı çaresizliği ve iç dünyasındaki kopuşu şu cümlelerle aktardı:"Burada olmamam gerekiyordu. Artık kimsenin gözüne bakamıyordum. Vücudunuzun sizi yarı yolda bıraktığını bilerek dolaştığınız için dış dünyadan tamamen kopuyorsunuz. Ve bunu sizden başka kimse göremiyor."

Ölüm Korkusuna Rağmen Kameraların Karşısındaydı

Geçirdiği ağır rahatsızlıkları nedeniyle baş ağrılarına karşı aşırı hassas oyuncu her sızıda hastalığın geri döndüğü korkusuna kapıldığını belirtti. Buna rağmen profesyonelliğinden ödün vermediğini bir defasında kendisini çok kötü hissettiğini ve yanındaki görevliye öleceğini söylemesine rağmen MTV röportajını yarıda kesmediğini anlattı. İyileşme sürecinde kendisine karşı çok katı davrandığını kabul ederek bu durumun aile yapısından kaynaklandığını belirtti. "Devam etmekten başka seçeneğim yoktu. Kendine acımayı sevmeyen bir ailede büyüdüm." ifadesini kullandı.

Kafatasında Titanyum Parçalarla Mucizevi Kurtuluş

İkinci operasyonun başarısızlıkla sonuçlandığını ve bunun da çok büyük bir kanamaya yol açtığını ilk kez açıklayan güzel oyuncu doktorların acil müdahale olmaması durumunda yaşama şansının çok düşük olduğunu söylediklerini aktardı. Zorlu cerrahi müdahaleler neticesinde kafatasının bazı kısımları titanyum parçalarla değiştirilen aktris beyninin büyük bir kısmının artık çalışmadığını ancak hiçbir kalıcı hasar kalmadığını vurguladı. Bu mucizevi durumu şaşkınlıkla karşıladığını söyledi ve hayata tutunma hikayesini şu sözlerle özetledi:"Beynimin artık kullanılamayan kısmı düşünüldüğünde konuşabiliyor olmam bazen düzgün bir şekilde ifade edebiliyor olmam ve hayatımı tamamen normal bir şekilde hiçbir olumsuz sonuç yaşamadan sürdürebiliyor olmam inanılmaz."