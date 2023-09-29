Türkiye'nin en çok tercih edilen SUV modeli Peugeot 3008 fiyatıyla büyük bir fırsat sunuyor

Hem ülkemizde hem de dünyada otomobil pazarının liderliğini SUV sınıfı almış durumunda. Türkiye'de ise en çok satılan C-SUV modeli Peugeot 3008. Günümüz şehirli SUV'ler arasında tüm özellikleriyle dikkat çeken 3008, şimdi fiyatıyla rakiplerinden bir adım daha öne geçeceğe benziyor.

C-SUV segmenti otomobiller hayatımıza girdiği günden beri satış grafiği hızla yükseliyor. Tüm dünyada da en çok tercih edilen ve satış rekorları kıran C-SUV'ler her geçen gün şehir hayatına daha fazla adapte oluyor ve kullanıcı kitlesini genişletiyor. Yenilikçi tasarımları ve zengin donanımlarıyla son yıllarda tüm dikatleri üzerine çeken Peugeot ise 3008 modeliyle C-SUV sınıfının Türkiye'de en çok tercih edilen modeli oldu.

Gerek donanım seviyesi, gerek heybetli görüntüsü, gerekse teknolojik özellikleriyle zaten kendine has bir hayran kitlesi bulunan Peugeot 3008, şimdi de fiyatıyla büyük bir fırsat sunuyor.

Bir çok özelliğiyle rakiperinin bir adım önünde olan Peugeot 3008, konforu, geniş iç hacmi, ve performansıyla dikkat çekiyor. Türkiye'de 5 faklı motor-donım kombinasyonu ile satışı sunulan Peugeot 3008, giriş seviyesi donanımıyla bile gayet başarılı bir performans ve konforlu sürüş sağlıyor.

Peugeot 3008'in cazip fiyatıyla dikkat çeken ve herkesin hayallerini süsleyen giriş donanım seviyesine sahip modeli ACTIVE PRIME 1.2 PureTech 130hp'nin fiyatını görenler gözüne inanamıyor. Otomobil fiyatlarının artık neredeyse ulaşılamaz bir hal aldığı günümüzde, Peugeot 3008 ACTIVE PRIME 1.2 PureTech 130hp'nin liste fiyatı 1 milyon 746 bin tl. Üstelik giriş seviyesi dahil Peugeot 3008'lerin tüm modelleri tam otomatik 8 ileri şanzımana sahip.

Otomobil dünyasında tasarımların kullanıcılar açısından büyük önem arz ettiği günümüzde Peugeot 3008 karizmatik dış görüntüsüyle de tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Gerek iç mekan gerekse dış görünüş tasarımı genel beğeniye oldukça uygun olan Peugeot 3008'i beğenmeyen hemen hemen kimse yok. Aynı şekilde fiyatlarıyla dikkat çeken Peugeot 3008'in en yüksek donanım seviyesi olan GT 1.5 BlueHDi 130hp ise 2 milyon 146 bin TL.