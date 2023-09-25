Türkiye'nin en çok tercih edilen 15 SUV modeli

Otomovil dünyasında trendler oldukça hızlı bir şekilde değişiyor. İnsanlar artık tüm dünyada SUV modellerini daha fazla tercih ediyor. Önceleri arazi sürüşleri için tasarlanan SUV modelleri artık şehir sürüşleri için uygun hale getirildi. Ülkemizde de heybetli ve güçlü görüntüleri nedeniyle SUV modelleri sıklıkla tercih ediliyor. İşte Türkiye'de en çok satan 15 SUV modeli.

15 - Peugeot 408

Peugeot yenilene yüzüyle oldukaç büyük beğeni topluyor. Yeni modelleriyle klasik tasarımların dışına çıkan Peugeot, yeni SUV modeli 408'le de göz dolduruyor. Ülkemizde de 6 bin 310 adet satan 408 modeli büyük ilgi gördü. Bu rakamla Peugeot 408 Türkiye'nin en çok satan 15. SUV modeli oldu.

14 - Chery Tiggo 7 Pro

Çin malı kalitesizdir algısını yıkmak için yola çıkan ve Türkiye pazarına geri dönen Chery, pazara gerçekten hızlı bir giriş yaptı. Tiggo 7 pro modeli beğenilen ve tercih edilen bir model olan Chery, 6 bin 814 adetlik satış rakamıyla, Türkiye'nin en çok tercih edilen 14. SUV modeli olmayı başardı.

13 - Volkswagen Taigo

Kısmen daha küçük ve crossover olarak adlandırılabilecek SUV modelleri üretmeye ağırlık veren Volskwagen, bu tercihinde ne denli başarılı olduğunu satış rakamlarıyla bizeler gösteriyor. Volskwagen'in yeni modellerinden biri olan Taigo Türkiye'de 6 bin 903 sataran en çok satanlar listesinin 13. sırasında yer aldı.

12 - Tiggo 8 Pro

Chery'nin Türkiye pazarına yeniden dönerken kullandığı en büyük ve en donanımlı modeli olan Tiggo 8 Pro kullanıcılarına ciddi bir lüks ve konfor sunuyor. Her ne kadar tam manasıyla Çin malı algısını kıramasa da 6 bin 966 kişi Tiggo 8 Pro tercih ederek bu modeli Türkiye'nin en çok satan 12. en çok satan SUV modeli yaptı.

11 - Chery Omoda 5

Chery'nin Avrupa pazarında en çok güvendiği model olan Omoda 5 Türkiye'de de çok beğenildi. Şehir kullanımına oldukça uygun olan Omoda 5, 7 bin 107'lik satış adediyle Türkiye'nin en çok satan 11. SUV modeli oldu.

10 - Nissan Qashqai

Türkiye'nin en çok satan ilk 10 Suv modeline geldiğimzide ise uzun yıllar listenin zirvesinde oturmuş bir model ile karşılaşıyoruz. SUV modellerini şehre indiren ve dünyanın gelmiş geçmiş en çok saran SUV modeli olan Nissan Qashqai, bu yıl 7 Bin 364 adet satış rakamına ulaştı.

9 - Opel Crossland

SUV pazarına geç de olsa ayak uyduran ve tam da insanların istediği gibi şehir kullanımına oldukça uygun modeller üreten Opel, Crossland ile Türkiye'de 8 bin 111 adet sattı. Bu rakam onu Türkiye'nin en çok satan 9. SUV modeli yaptı.

8 - Dacia Sandero Stepway

Dacia uygun fiyatı ve kullanışlı modelleriyle Türkiye'de en çok sevilen ve tercih edilen otomobilleri üretmeye devam ediyor. Her ne kadar tam bir SUV olmasa da Sandero Stepway de 8 Bin 111 adet satarak bu listeye girmeye hak kazanan otomobillerden biri oldu.

7 - Peugeot 2008

Yeni tasarım diliyle yolların hakimi olmayı başaran Peugeot, şehir kullanımına en uygun SUV modeli olan 2008 ile Türkiye'de de büyük rağbet gördü. 2008 10 Bin 408 adetlil satış rakamına ulaşarak en çok satan SUV modelleri listesinin 7. sırasında yer aldı.

6 - Opel Mokka

Canlı renkleri ve çift renkli tasarımıyla SUV dünyasının en eğlenceli modellerinden biri olan Opel Mocca özellikle gençler tarafından fazlasıyla ilgi görüyor. Türkiye'de 11 Bin 212 adet satan Opel Mocca, bu rakamla ciddi bir satış başarısı elde etti.

5 - Hyundai Bayon

Hyundai SUV pazarındaki rekabetçi yerini koruyor. Her ne kadar eskisi gibi birkaç modelle listeye giremese de 11 bin 838 adet satan Bayon Türkiye'nin en çok satan ilk 5 SUV modeli arasındaki yerini aldı.

4 - Volkswagen T-ROC

Volskwagen ciddi manada SUV pazarındaki talebi çözmüş görünüyor. Avrupa'da talep SUV modellere kaysa da artık devasa modellerden çok, yüksek ama şehir kullanımına daha uygun modeller tercih ediliyor. Bu modellerin en güzel örneklerinden biri olan T-Roc da Türkiye'nin en çok satan 4. SUV modeli olarak karşımıza çıkıyor. Satış adedi ise 13 bin 136

3 - Peugeot 3008

Türkiye'de SUV denine akla ilk gelen modellerden biri de Peugeot 3008 oluyor. Gerek göz dolduran tasarımı, gerek konforu, gerek donanımıyla 3008 tam manasıyla şehrin efendisi. Türkiye'de 13 bin 595 adet satılan 3008 listenin 3. sırasında yer alıyor.

2 - Dacia Duster

Dacia Duster rakiplerine göre oldukça büyük bir fiyat avantajı sunuyor. Yeterli donanım seviyesi ve uygun fiyatıyla tüketicilerin tercih ettiği Duster oldukça büyük bir satış başarısı elde etti. Duster Türkiye'de 17 bin 796 adet satarak en çok satan 2. SUV modeli oldu.

1 - Fiat Egea Cross

Fiat Egea Cross için tam bir SUV dersek bazı rakiplerine haksızlık etmiş olabiliriz. Adından da anlaşılacağı gibi Egea Cross bir SUV modelinden ziyade daha çok bir Crossover. Ancak marka Egea Cross'u bir SUV olarak lanse ediyor. Her ne olursa olsun Fiat tüm Egea modelleriyle büyük bir satış başarısı elde etti. Bunlardan biri de bayilerde bulmanın neredeyse imkansız olduğu model Egea Cross. Tam 25 bin 523 adet ile en yakın rakibine büyük bir fark atan Egea Cross, Türkiye'nin en çok satan SUV modeli oldu.