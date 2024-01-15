Türkiye'de en çok satılan marka belli oldu! Araba alacaklar bu habere!

Citroen Türkiye, 2023 yılında elde ettiği muazzam başarıyla Türkiye'nin otomobil pazarında adeta bir çıkartış yarattı. Peynir ekmek gibi satan otomobil markası, Türkiye'deki araç fiyatlarının düşmesine liderlik ederken, 2023 yılında satışlarını üç katına çıkartarak bir rekora imza attı. Bu dikkat çekici performansı ile Citroen Türkiye, toplam pazarda 7. sıraya yükselerek Türkiye'nin en çok satan aracı unvanını elde etti.

Satışta Büyük Artış

Şirketin verilerine göre, 2023 yılında toplamda 63,153 adet araç satışı gerçekleştiren Citroen Türkiye, bir önceki yıla göre satışlarını yüzde 119 arttırdı. Bu etkileyici performansıyla Türkiye pazarında en yüksek satış adedine ulaşarak tarihi bir rekora imza attı. Hafif ticari araç satışında da başarılı bir performans sergileyerek 5. sıraya yerleşti.

Ödüllü Marka

Citroen Türkiye Genel Müdürü Selen Alkım, 2023 yılının başarılı geçtiğini belirterek, markanın "Yılın En Hızlı Büyüyen Hafif Ticari Araç Markası" ödülünü kazandığını açıkladı. Citroen modelleri, kendi segmentlerinde elde ettikleri başarılı sonuçlar ve önemli satış rakamları ile dikkat çekti.

Başarılı Modeller

C4, C3, C5 Aircross ve C4 X modelleri, Türkiye pazarında büyük ilgi görerek başarılı satış rakamlarına ulaştı. Özellikle, Berlingo modeli hafif ticari araç pazarında ikinci sıraya yükselerek büyük bir başarı elde etti. Citroen Türkiye'nin çeşitli modelleri, tüketicilerin beklentilerini karşılayarak markanın başarısına katkı sağladı.

Türkiye'nin Üçüncü Pazarı

Citroen Türkiye'nin 2023 yılında belirlediği 49,250 adetlik satış hedefini aşması, Türk tüketicisinin markaya olan ilgisinin ve memnuniyetinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Bu başarıyla birlikte Citroen Türkiye, Türkiye'yi Citroen'in dünyadaki en büyük üçüncü pazarı haline getirdi.

Gelecek Hedefler

Selen Alkım, başarılarının tesadüf olmadığını vurgulayarak, Citroen Türkiye'nin 2024 yılında da iddialı modelleriyle benzer başarılara imza atmayı hedeflediğini belirtti. Şirket, Türkiye pazarında liderliğini sürdürmeyi ve tüketicilere kaliteli ve ekonomik araçlar sunmayı amaçlıyor.