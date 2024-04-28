15 Milyon 200 bin emekli maaşı alanlar dikkat! 17 bin TL'ye kadar ödeme, Cumhurbaşkanı onayı ile...

15 milyon 200 bin emekli için yeni bir açıklama yapıldı. 15 milyon emekli kamu bankaları üzerinden emekli maaşı alıyorlarsa Cumhurbaşkanı onaylı 17.000 TL'ye kadar nakit avans kullanabilecek. Cumhurbaşkanı 17.000 TL ihtiyaç kredisi kampanyası dahilinde ihtiyaçlarını hemen aynı gün içinde 36 ay vadeli olarak hesaplarda yapılacak olan ödemeler ile ilgili sadece kamu bankaları üzerinden maaş alınması halinde İhtiyaç Kredisi olarak emeklileri ödemeler verileceği açıklandı.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alıyorsanız banka kredi puanınızın da yüksek olması durumunda kendi almış olduğunuz emekli maaşı hesabınız üzerinden artı para yani kredili mevduat hesabı başvurusu yapabiliyorsunuz.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden maaş alan tüm emekliler için gerçekleştirilen Bu kampanyada daha önce artı para kullanıp düşük limitlerde kullanan ve ödemelerini düzenli yapan tüm emekliler için de yeni bir nakit kredi kampanyası başladı ve bu limitleri yükseltmeleri için hem nakit alan hem de emekli kredisi kullanabilirsiniz.

3 kamu Bankası üzerinden de nakit avans başvurularınızı gerçekleştirmek için banka şubelerini giderek yapılan tüm işlemler mobil uygulamalar üzerinden 7 gün 24 saat yapılmaktadır.