Kara Ağaç Destanı sezon finali yapıyor! İşte o tarih...

TRT, sevilen dizileri için yeni sezon planlamalarını açıkladı. Bozdağ Film imzalı “Bir Sevdadır” dizisi 13. bölümde final yaparken, “Kara Ağaç Destanı” için devam kararı alındı. Ayrıca, “Gönül Dağı”, “Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi”, “Mehmed Fetihler Sultanı” ve “Teşkilat” dizileri de yeni sezonlarıyla izleyicileriyle buluşmaya devam edecek.

Kapadokya’da çekilen ve Motto Yapım imzalı olan “Kara Ağaç Destanı”, son olarak yönetmen değişikliğine gitmişti ve diziyi Cem Akyoldaş devralmıştı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Olgun Şimşek, Emre Kıvılcım, Meltem Akçöl, Özlem Conker, Merih Öztürk, Hakan Boyav ve Ayten Uncuoğlu gibi başarılı oyuncuları bir araya getiren dizi, eğer son dakika bir değişiklik olmazsa 7 Haziran’da ekrana gelecek 15. bölümüyle sezon finali yapacak. Dizinin önümüzdeki bölümde ana kadroda yer alan 2 oyuncusu ise ekibe veda edecek.

TRT’nin sevilen dizileriyle ilgili yapılan bu açıklamalar, diziseverler tarafından merakla beklenen gelişmeler arasında yer alıyor. Dizilerin sezon finali ve devam kararları, izleyicilerin heyecanını artırırken, yeni sezonun nasıl şekilleneceği konusunda da ipuçları veriyor.