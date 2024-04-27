"Kirli Sepeti" dizisi final yapıyor!

Sezon sonu yaklaştıkça, hangi dizilerin devam edip hangilerinin sonlanacağı yavaş yavaş netlik kazanıyor. NOW'un pazar akşamları ekranlara gelen eğlenceli dizisi "Kirli Sepeti"nin geleceğiyle ilgili alınan kararlar kulislerde konuşulmaya başlandı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; MedYapım'ın güçlü oyuncu kadrosuna sahip olan ve beğeniyle izlenen dizisi, 19 Mayıs'ta yayınlanması planlanan 31. bölümünde veda etmeyi hedefliyor.

Şimdilik devam edeceği kesin olan diziler ise MedYapım'ın "Hudutsuz Sevda" ve Gold Film'in "Kızıl Goncalar"ı olarak belirtiliyor.