"Kirli Sepeti" dizisi final yapıyor!

Pazar akşamları seyirciyle buluşan "Kirli Sepeti" dizisinin MedYapım tarafından NOW için çekilmiş olması, dizinin geleceği hakkında merak uyandırıyordu.

MAGAZİN
Yayın Tarihi : 27-04-2024 18:29

Sezon sonu yaklaştıkça, hangi dizilerin devam edip hangilerinin sonlanacağı yavaş yavaş netlik kazanıyor. NOW'un pazar akşamları ekranlara gelen eğlenceli dizisi "Kirli Sepeti"nin geleceğiyle ilgili alınan kararlar kulislerde konuşulmaya başlandı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; MedYapım'ın güçlü oyuncu kadrosuna sahip olan ve beğeniyle izlenen dizisi, 19 Mayıs'ta yayınlanması planlanan 31. bölümünde veda etmeyi hedefliyor.

Şimdilik devam edeceği kesin olan diziler ise MedYapım'ın "Hudutsuz Sevda" ve Gold Film'in "Kızıl Goncalar"ı olarak belirtiliyor.

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