Ziraat Bankası borç kapatma kredisi kampanyası duyurdu, 100.000 TL verecek

Ziraat Bankası borç kapatma kredisi kampanyası duyurdu, 100.000 TL verecek
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 28-04-2024 15:53

Ziraat Bankası banka hesabı olan vatandaşlar için gerçekleştirilen yeni nakit kredi kampanyasında uygun faiz oranları ile birlikte sizlere hemen aynı gün içinde Kredi ödemeleri yapılacak yeni bir borç kapatma kredisi kampanyası başladı açıklandı. Ziraat Bankası borç kapatma kredisi kampanyası adı altında başlatılan ve ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm bireysel müşteriler için verilen bu yeni nakit kredi ödemelerinde acil ihtiyacınızın olması durumunda ihtiyaç kredisi ödemeleri hızlı bir şekilde verilecektir.

Ziraat Bankası 70.000 TL'ye kadar borç kapatma kredisi kampanyasına katılarak işlemlerini gerçekleştirecek olan tüm bireysel müşterilerin 18 yaşından büyük olması durumunda ve kredi puanı uygun olması durumunda ihtiyaç kredisi başvurularını hemen aynı gün içinde hesaplarına yatırarak kullanmalarına olanak sağlayacaktır. 

Ziraat Bankası 70.000 TL borç kapatma kredisi başvurusunu banka şubelerine giderek yapmak isteyen kişiler 24 ay vadeli olarak verilecek olan bu yeni nakit kredi kampanyasında ilk taksit ödemesinde 3 ay ertelemeli olarak da işlemlerinizi gerçekleştirebileceksiniz ve ihtiyaç kredinizi bu şekilde kullanabileceksiniz. 

Ziraat Bankası haricinde diye akım bankaları olan Vakıfbank ve Halkbank üzerinden de bireysel kredi kullanacak olan tüm kişilerin banka kredi politikalarına uygun müşteri olmaları halinde kredi işlemleri hızlı bir şekilde onay almaktadır.

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