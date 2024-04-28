Akbank Sabah Açıkladı: Akbank 100.000 TL 30 Nisan Tarihine Kadar Belgesiz Verecek

Akbank Sabah Açıkladı: Akbank 100.000 TL 30 Nisan Tarihine Kadar Belgesiz Verecek
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 28-04-2024 10:12

Akbank 30 Nisan tarihine kadar Akbank müşterisi olan her vatandaş için 100.000 TL'ye kadar bireysel tüketici kredisi vereceğini açıkladı. Akbank üzerinden bireysel tüketici kredisi kampanyasına katılarak başvurularını gerçekleştirmek isteyen tüm müşteriler için uygun faiz oranları ile kredi işlemleri hızlı bir şekilde yapılmaktadır. 

Akbank bireysel tüketici kredisi kampanyasına başvuru yapmak isteyen vatandaşların kredi puanı 1400 ve üzerinde olması halinde işlemleri hızlı bir şekilde gerçekleştirilir ve bireysel tüketici kredisi bu şekilde alınabilmektedir. Akbank üzerinden 100.000 TL ve 24 ay vadeli ihtiyaç kredisi başvurusunu gerçekleştirmek isteyen kişilerin kredi puanı 1400 ve üzerinde olması halinde düşük faiz oranları ile birlikte Kredi işlemlerini gerçekleştirebilecekler ve maaş müşterisi veya banka müşterisi olması halinde de Akbank direkt uygulaması üzerinden kredi kullanabileceklerdir.

Akbank üzerinden başvuru yapacak olan vatandaşların aynı zamanda cep telefonları üzerinden SMS atarak da bireysel tüketici kredisi kampanyasına katılabilecekleri bir ihtiyaç kredisi mevcut bulunmaktadır. Akbank bireysel tüketici kredisi kampanyasına başvurunuzu gerçekleştirmek istiyorsunuz acil ihtiyaçlarınızın olması durumunda Kredi işlemlerinizi hemen aynı gün içinde yapabilecek ve nakit kredi ödemelerinizi hesabınıza yatırarak aynı gün içinde kullanabileceksiniz. 

SMS ile kredi başvurusu için kredi yazıp boşluk bırakıp 11 haneli t.c kimlik numaranızı da yazdıktan sonra bu mesajı 44 25 numarasına göndererek bireysel tüketici kredisi kampanyasına başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. 

Benzer Haberler
Yeşim Salkım: Gülben Ergen’in “Bu Benim Hikayem” şarkısını seviyorum Yeşim Salkım: Gülben Ergen’in “Bu Benim Hikayem” şarkısını seviyorum
"Kirli Sepeti" dizisi final yapıyor!
Kara Ağaç Destanı sezon finali yapıyor! İşte o tarih... Kara Ağaç Destanı sezon finali yapıyor! İşte o tarih...
Yargı'nın 91. bölümünden yeni fragman yayınlandı Yargı'nın 91. bölümünden yeni fragman yayınlandı
Gaddar'da heyecan yükseldi! Gaddar'da heyecan yükseldi!
Beklenen AÇIKLAMA geldi! Cumhurbaşkanı ONAYI ile 10.000 TL Emekliye EK Ödeme Verilecek! Beklenen AÇIKLAMA geldi! Cumhurbaşkanı ONAYI ile 10.000 TL Emekliye EK Ödeme Verilecek!
ÇOK OKUNANLAR
Bülent Şakrak-Esra Akpınar aşkı belgelendi!
  • 26-04-2024 09:11

Bülent Şakrak-Esra Akpınar aşkı belgelendi!

Hazal Filiz Küçükköse:
  • 26-04-2024 11:13

Hazal Filiz Küçükköse: "Kendimi Barbie gibi hissediyorum"

Hasan Can Kaya, kendisine gönderme yapan Cem Yılmaz’a öyle bir yanıt verdi ki...
  • 27-04-2024 13:36

Hasan Can Kaya, kendisine gönderme yapan Cem Yılmaz’a öyle bir yanıt verdi ki...

İnci Taneleri'nde Dilber'in aşk acısı! Yeni fragman sosyal medyada gündemde
  • 22-04-2024 16:11

İnci Taneleri'nde Dilber'in aşk acısı! Yeni fragman sosyal medyada gündemde

Mesut Komiser'den sonra bir isim daha Arka Sokaklar'a dönüyor!
  • 26-04-2024 15:09

Mesut Komiser'den sonra bir isim daha Arka Sokaklar'a dönüyor!