Akbank Sabah Açıkladı: Akbank 100.000 TL 30 Nisan Tarihine Kadar Belgesiz Verecek

Akbank 30 Nisan tarihine kadar Akbank müşterisi olan her vatandaş için 100.000 TL'ye kadar bireysel tüketici kredisi vereceğini açıkladı. Akbank üzerinden bireysel tüketici kredisi kampanyasına katılarak başvurularını gerçekleştirmek isteyen tüm müşteriler için uygun faiz oranları ile kredi işlemleri hızlı bir şekilde yapılmaktadır.

Akbank bireysel tüketici kredisi kampanyasına başvuru yapmak isteyen vatandaşların kredi puanı 1400 ve üzerinde olması halinde işlemleri hızlı bir şekilde gerçekleştirilir ve bireysel tüketici kredisi bu şekilde alınabilmektedir. Akbank üzerinden 100.000 TL ve 24 ay vadeli ihtiyaç kredisi başvurusunu gerçekleştirmek isteyen kişilerin kredi puanı 1400 ve üzerinde olması halinde düşük faiz oranları ile birlikte Kredi işlemlerini gerçekleştirebilecekler ve maaş müşterisi veya banka müşterisi olması halinde de Akbank direkt uygulaması üzerinden kredi kullanabileceklerdir.

Akbank üzerinden başvuru yapacak olan vatandaşların aynı zamanda cep telefonları üzerinden SMS atarak da bireysel tüketici kredisi kampanyasına katılabilecekleri bir ihtiyaç kredisi mevcut bulunmaktadır. Akbank bireysel tüketici kredisi kampanyasına başvurunuzu gerçekleştirmek istiyorsunuz acil ihtiyaçlarınızın olması durumunda Kredi işlemlerinizi hemen aynı gün içinde yapabilecek ve nakit kredi ödemelerinizi hesabınıza yatırarak aynı gün içinde kullanabileceksiniz.

SMS ile kredi başvurusu için kredi yazıp boşluk bırakıp 11 haneli t.c kimlik numaranızı da yazdıktan sonra bu mesajı 44 25 numarasına göndererek bireysel tüketici kredisi kampanyasına başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.