Türkiye Yasta: "Tarihin Çınarı" Prof. Dr. İlber Ortaylı 79 Yaşında Hayata Veda Etti

İlber Ortaylı öldü mü? Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın vefat sebebi nedir? 79 yaşında hayatını kaybeden İlber Ortaylı'nın sağlık durumu ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun taziye mesajı hakkındaki detaylar haberimizde...

Yayın Tarihi : 13-03-2026 17:34

Türkiye’nin yetiştirdiği en büyük entelektüellerden, dünya çapında tanınan tarihçi, akademisyen ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, 79 yaşında aramızdan ayrıldı. Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören büyük ustanın vefatı, tüm ülkeyi yasa boğdu.

6 Günlük Yaşam Mücadelesi Sona Erdi

Sağlık durumunun ağırlaşması üzerine 6 gün önce hastaneye kaldırılan ve yoğun bakım ünitesinde müşahede altına alınan İlber Ortaylı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Türk tarihini sadece akademik bir disiplin değil, bir kültür mirası olarak kitlelere sevdiren hocanın ölümüyle, Türkiye bir "tarih dâhisini" yitirdi.

Bakan Memişoğlu: "Bir Tarih Dâhisini Yitirdik"

Acı haberin ardından ilk resmi açıklama Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’ndan geldi. Bakan Memişoğlu, taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye büyük bir değerini, bir tarih dâhisini yitirdi. Ülkemizin yetiştirdiği en müstesna değerlerden, kıymetli hocamız Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Hocamıza Allah’tan rahmet; ailesine, öğrencilerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet, makamı âli olsun. Başımız sağ olsun."

Bir Ömre Sığan Muazzam Miras

İlber Ortaylı, sadece kitaplarıyla değil, özgün üslubu, derin bilgisi ve Türk toplumuna aşıladığı tarih bilinciyle silinmez bir iz bıraktı. Osmanlı tarihinden Avrupa tarihine, dillerden kültürel mirasın korunmasına kadar pek çok alanda otorite kabul edilen hoca, "Geleceği inşa etmek için geçmişi bilmek şart" ilkesini her fırsatta hatırlatmıştı.

