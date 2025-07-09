Türkiye Güzeli İdil Bilgen'in İlk Yaz Pozları Bodrum'dan Geldi

Türkiye güzeli İdil Bilgen, Bodrum tatilinde sempatik tavırlarıyla dikkat çekti. Denizde yüzerken görüntülendi!

Türkiye Güzeli İdil Bilgen'in İlk Yaz Pozları Bodrum'dan Geldi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 09-07-2025 12:34

2024 Türkiye Güzeli İdil Bilgen, yaz sezonunu Bodrum’da açtı. Miss Turkey unvanını taşıyan ve tıp fakültesinden mezun olan Bilgen, ilk yaz tatilinde objektiflere sempatik halleriyle takıldı. Plajdaki doğallığı ve samimi tavırlarıyla hem şaşırttı hem hayran bıraktı.

Miss World’den Bodrum’a

Mayıs ayında Hindistan’da düzenlenen Miss World yarışmasında Türkiye’yi temsil eden İdil Bilgen, dereceye giremese de güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Şimdi ise yazın tadını çıkarmak için Bodrum’da kısa bir tatil yapıyor. Kameralara deniz keyfi yaparken yakalanan Bilgen, sahildeki tatilcilerle gülümseyerek selamlaştı.

Sade, Doğal ve Samimi

Arkadaşıyla birlikte denize giren İdil Bilgen, sahil modasına ayak uyduran sade bikinisi ve doğal haliyle plaj modasına ilham verdi. Hem güzelliği hem mütevazı tavırlarıyla çevresindekilerin ilgisini çeken Türkiye güzeli, yaz enerjisini sonuna kadar yaşadığını gösterdi. Sempatik tavırları sayesinde birçok kişiyle ayaküstü sohbet eden Bilgen, samimiyetiyle takdir topladı.

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