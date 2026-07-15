Türkan Şoray'ın Kızı Yağmur Ünal'dan Sevgilisine Aşk Dolu Kutlama!

Yağmur Ünal şef sevgilisi Eren Kesimer'in doğum gününü romantik kareler ve "İyi ki doğdun aşkım" notuyla kutladı. Paylaşımı büyük ilgi gördü.

Türkan Şoray'ın Kızı Yağmur Ünal'dan Sevgilisine Aşk Dolu Kutlama!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 15-07-2026 18:55

Türkan Şoray'ın kızı Yağmur Ünal bir süredir birlikte olduğu şef Eren Kesimer'in doğum gününü romantik bir paylaşımla kutladı. Sosyal medya hesabından yayınladığı kareler ve yazdığı duygusal not kısa sürede takipçilerinin ilgisini çekti. Çiftin samimi halleri beğeni toplarken paylaşımın altı da tebrik mesajlarıyla doldu.

Yağmur Ünal ile Eren Kesimer'in ilişkisi uzun zamandır magazin dünyasında konuşuluyor. Gözlerden uzak ama mutlu bir birliktelik yaşayan ikili zaman zaman yaptıkları paylaşımlarla aşklarını takipçileriyle paylaşmayı sürdürüyor.

Romantik Mesaj Dikkat Çekti

Yağmur Ünal, sevgilisinin yeni yaşını kutlarken sadece fotoğraflar paylaşmakla yetinmedi. Duygularını içten bir mesajla da dile getiren Ünal "İyi ki doğdun aşkım" sözleriyle sevgilisine seslendi.

Paylaşımın ardından çiftin romantik kareleri kısa sürede sosyal medyada yayılmaya başladı. Takipçileri hem doğum günü kutlaması yaptı hem ikiliye mutluluk dileklerinde bulundu.

Gözlerden Uzak Bir İlişki Yaşıyorlar

Ünlü oyuncu Türkan Şoray'ın kızı olan Yağmur Ünal özel hayatını genellikle göz önünde yaşamamayı tercih ediyor. Buna rağmen zaman zaman yaptığı samimi paylaşımlarla takipçilerinden büyük ilgi görüyor.

Şef Eren Kesimer ile ilişkisini de doğal bir şekilde sürdüren Ünal magazin gündemine daha çok mutluluk veren paylaşımlarıyla geliyor. Çift, birlikte geçirdikleri keyifli anları ara sıra sosyal medya hesaplarından paylaşarak hayranlarını sevindiriyor.

Takipçilerinden Beğeni Yağdı

Romantik doğum günü paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Çiftin birbirine olan sevgisini yansıtan kareler, sosyal medya kullanıcılarının da dikkatini çekti.

Takipçileri paylaşıma "Çok yakışıyorsunuz", "Mutluluğunuz daim olsun" ve "İyi ki doğmuş" gibi yorumlar yaparken, Yağmur Ünal'ın sevgilisine yazdığı kısa ama anlamlı mesaj da en çok konuşulan detaylardan biri oldu. Romantik kutlama, magazin gündeminin en sıcak başlıklarından biri haline gelirken çift bir kez daha uyumlarıyla adından söz ettirmeyi başardı.

Benzer Haberler
Anıl Altan'ın Paylaşımı Olay Oldu! Kızları Şov Yaptı Anıl Altan'ın Paylaşımı Olay Oldu! Kızları Şov Yaptı
Danla Bilic'ten Korkutan İtiraf! Danla Bilic'ten Korkutan İtiraf! "Hiçbir Şey Hatırlamıyorum"
Anne Hathaway'den Olay Sözler! Anne Hathaway'den Olay Sözler! "İşe Yaradığına İnanamadık"
Haluk Levent Gözaltındayken Melek Mosso'dan Çok Konuşulacak Sözler Haluk Levent Gözaltındayken Melek Mosso'dan Çok Konuşulacak Sözler
Aras Aydın'dan Melis Birkan'a Duygulandıran Aşk İlanı! Aras Aydın'dan Melis Birkan'a Duygulandıran Aşk İlanı!
Barbara Palvin Bebeğinin Cinsiyetini Açıkladı! Barbara Palvin Bebeğinin Cinsiyetini Açıkladı!
ÇOK OKUNANLAR
Yenikapı'da Manifest Çalkantısı: Mina Solak Sahnede Kameramanla Sert Çarpıştı!
  • 11-07-2026 14:30

Yenikapı'da Manifest Çalkantısı: Mina Solak Sahnede Kameramanla Sert Çarpıştı!

Eşine Bakışları Olay Oldu! Milli Basketbolcu Cedi Osman'dan Ebru Şahin'e Hayranlık Dolu Tavır!
  • 09-07-2026 15:55

Eşine Bakışları Olay Oldu! Milli Basketbolcu Cedi Osman'dan Ebru Şahin'e Hayranlık Dolu Tavır!

Edis Hayaline Kavuştu! Ricky Martin'le Rüya Buluşma
  • 12-07-2026 13:23

Edis Hayaline Kavuştu! Ricky Martin'le Rüya Buluşma

Sahillerde Simge ve İlkay Şencan Rüzgarı! Plajdan Sarmaş Dolaş Aşk Karesi Geldi!
  • 09-07-2026 13:45

Sahillerde Simge ve İlkay Şencan Rüzgarı! Plajdan Sarmaş Dolaş Aşk Karesi Geldi!

Dördüncü Kez Anne Olmaya Hazırlanan Atiye'den Sahnede Ezber Bozan Çıkış!
  • 13-07-2026 10:59

Dördüncü Kez Anne Olmaya Hazırlanan Atiye'den Sahnede Ezber Bozan Çıkış!