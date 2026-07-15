Türkan Şoray'ın Kızı Yağmur Ünal'dan Sevgilisine Aşk Dolu Kutlama!

Türkan Şoray'ın kızı Yağmur Ünal bir süredir birlikte olduğu şef Eren Kesimer'in doğum gününü romantik bir paylaşımla kutladı. Sosyal medya hesabından yayınladığı kareler ve yazdığı duygusal not kısa sürede takipçilerinin ilgisini çekti. Çiftin samimi halleri beğeni toplarken paylaşımın altı da tebrik mesajlarıyla doldu.

Yağmur Ünal ile Eren Kesimer'in ilişkisi uzun zamandır magazin dünyasında konuşuluyor. Gözlerden uzak ama mutlu bir birliktelik yaşayan ikili zaman zaman yaptıkları paylaşımlarla aşklarını takipçileriyle paylaşmayı sürdürüyor.

Romantik Mesaj Dikkat Çekti

Yağmur Ünal, sevgilisinin yeni yaşını kutlarken sadece fotoğraflar paylaşmakla yetinmedi. Duygularını içten bir mesajla da dile getiren Ünal "İyi ki doğdun aşkım" sözleriyle sevgilisine seslendi.

Paylaşımın ardından çiftin romantik kareleri kısa sürede sosyal medyada yayılmaya başladı. Takipçileri hem doğum günü kutlaması yaptı hem ikiliye mutluluk dileklerinde bulundu.

Gözlerden Uzak Bir İlişki Yaşıyorlar

Ünlü oyuncu Türkan Şoray'ın kızı olan Yağmur Ünal özel hayatını genellikle göz önünde yaşamamayı tercih ediyor. Buna rağmen zaman zaman yaptığı samimi paylaşımlarla takipçilerinden büyük ilgi görüyor.

Şef Eren Kesimer ile ilişkisini de doğal bir şekilde sürdüren Ünal magazin gündemine daha çok mutluluk veren paylaşımlarıyla geliyor. Çift, birlikte geçirdikleri keyifli anları ara sıra sosyal medya hesaplarından paylaşarak hayranlarını sevindiriyor.

Takipçilerinden Beğeni Yağdı

Romantik doğum günü paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Çiftin birbirine olan sevgisini yansıtan kareler, sosyal medya kullanıcılarının da dikkatini çekti.

Takipçileri paylaşıma "Çok yakışıyorsunuz", "Mutluluğunuz daim olsun" ve "İyi ki doğmuş" gibi yorumlar yaparken, Yağmur Ünal'ın sevgilisine yazdığı kısa ama anlamlı mesaj da en çok konuşulan detaylardan biri oldu. Romantik kutlama, magazin gündeminin en sıcak başlıklarından biri haline gelirken çift bir kez daha uyumlarıyla adından söz ettirmeyi başardı.