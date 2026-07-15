Haluk Levent Gözaltındayken Melek Mosso'dan Çok Konuşulacak Sözler

Ahbap soruşturmasıyla ilgili ilk kez konuşan Melek Mosso "Adalete güveniyorum. Bu işin peşini kalben ve şahsen bırakmayacağım" sözleriyle dikkat çekti.

Haluk Levent Gözaltındayken Melek Mosso'dan Çok Konuşulacak Sözler
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 15-07-2026 17:38

Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma gündemdeki yerini korurken gelişmeler sanat dünyasında da yakından takip ediliyor. Derneğin yardım organizasyonlarında gönüllü olarak yer alan isimlerden biri olan Melek Mosso da sessizliğini bozarak ilk kez konuştu. Özellikle 6 Şubat depremlerinin ardından Ahbap'ın düzenlediği yardım etkinliklerinde sahne alan ve destek veren Mosso yaşanan süreçle ilgili düşüncelerini paylaştı.

Haluk Levent Hakkındaki Süreç Devam Ediyor

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Haluk Levent'in emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra diğer şüphelilerle birlikte adliyeye sevk edildiği öğrenildi. Kamuoyunda geniş yankı uyandıran soruşturmada Levent'in emniyette verdiği ifadeye ilişkin detaylar da gündeme geldi.

İddialara göre Levent Ahbap'a ait çek ve senetleri bazı kişisel işlemlerinde teminat olarak kullandığını, borsada daha fazla risk aldığını ve bu süreçte yüksek miktarda borçlandığını kabul etti. Soruşturmayla ilgili hukuki süreç ise devam ediyor.

Melek Mosso Sessizliğini Bozdu

Yaşanan gelişmelerin ardından gözler Ahbap'ın yardım faaliyetlerinde yer alan sanatçılara çevrildi. Melek Mosso da yaptığı açıklamada, deprem döneminde tamamen gönüllü olarak çalıştığını ve tek amacının ihtiyaç sahiplerine destek olmak olduğunu söyledi.

Mosso birçok sanatçı gibi gece gündüz bölgede yürütülen yardım çalışmalarına katkı sağlamaya çalıştığını belirterek yaşanan süreci yakından takip ettiğini ifade etti.

"Bu İşin Peşini Bırakmayacağım"

Melek Mosso açıklamasında olayın en kısa sürede tüm yönleriyle aydınlatılmasını istediğini dile getirdi. Adalet mekanizmasına güvendiğini vurgulayan sanatçı, sürecin şeffaf şekilde ilerlemesini beklediğini söyledi.

"Elimden geleni bir hayırsever olarak yaptım. Süreci yakından takip ediyorum. Umarım her şey en kısa sürede açıklığa kavuşur. Adalete ve devletimize güveniyorum. Bu işin peşini kalben ve şahsen bırakmayacağım." sözleriyle dikkat çeken Mosso'nun açıklaması kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Sanatçının sözleri farklı yorumlara neden olurken, Ahbap soruşturmasına ilişkin gelişmeler kamuoyu tarafından yakından izlenmeye devam ediyor.

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