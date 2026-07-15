Danla Bilic'ten Korkutan İtiraf! "Hiçbir Şey Hatırlamıyorum"

Danla Bilic son günlerde sağlık sorunları nedeniyle yeniden gündeme geldi. Kalçasına yaptırdığı aquafilling dolgusunun yol açtığı komplikasyonlarla uzun süredir mücadele eden fenomen isim yaşadığı sıkıntılar nedeniyle defalarca ameliyat olmuştu. Son olarak sağlık durumunun ağırlaştığı ve yoğun bakıma alındığı yönündeki iddialar sosyal medyada hızla yayılınca sevenleri büyük endişe yaşadı.

Gelen haberlerin ardından sessizliğini bozan Danla Bilic sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla hem sağlık durumu hakkında bilgi verdi hem kendisini merak eden takipçilerine teşekkür etti.

Ameliyatlar Bitmek Bilmiyor

Danla Bilic daha önce aquafilling işleminin hayatındaki en büyük pişmanlıklardan biri olduğunu söylemişti. Yaşadığı komplikasyonlar nedeniyle peş peşe ameliyat geçirmek zorunda kalan fenomen isim altıncı operasyon öncesinde de moralinin oldukça bozuk olduğunu dile getirmişti.

Geçtiğimiz günlerde eski ameliyat izinden dolgu maddesi ve enfeksiyon sızmaya başladığını anlatan Bilic yüksek ateş, şiddetli ağrı ve yürüme güçlüğü yaşayınca yeniden hastaneye kaldırıldı. Doktorların yaptığı kontrollerin ardından acil müdahale kararı alındı.

"Hiçbir Şey Hatırlamıyorum"

Danla Bilic'in yaptığı açıklamaya göre hastaneye 39,5 derece ateşle kaldırıldı. Ardından tansiyonunun 5'e kadar düştüğünü söyleyen fenomen isim yaşanan müdahaleler sırasında bilincinin kapandığını belirtti.

Bilic "Yoğun bakıma alınmaktan son anda kurtulmuşum. Hiçbir şey hatırlamıyorum." diyerek yaşadığı sürecin ne kadar ağır geçtiğini anlattı. Sağlık değerleri ameliyat için uygun seviyeye ulaşınca da yeniden operasyon geçirdiğini ifade etti.

Sevenlerine Teşekkür Etti

Günlerdir kendine gelemediği için açıklama yapamadığını söyleyen Danla Bilic artık yavaş yavaş toparlanmaya başladığını belirtti. Yanında ailesi ve yakın arkadaşlarının olduğunu söyleyen fenomen isim, kendisini merak eden herkese teşekkür etmeyi de ihmal etmedi.

Yaptığı paylaşımda "Sizi habersiz bırakmamın tek sebebi günlerdir neredeyse yarı baygın halde olmamdı. Gücümü yeni toparlayabiliyorum. Duaları ve destek mesajlarını eksik etmeyen herkese çok teşekkür ederim. Çok sağlıklı günlerde yeniden görüşeceğiz." ifadelerini kullanan Bilic sevenlerine umut veren bir mesaj gönderdi.