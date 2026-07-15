Anıl Altan'ın Paylaşımı Olay Oldu! Kızları Şov Yaptı

Anıl Altan kızlarıyla paylaştığı sıcacık bir aile anıyla gündeme geldi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ikiz kızları Alin ve Lina'nın okuma saatini takipçileriyle paylaşan Altan kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Özellikle miniklerin aynı anda yüksek sesle kitap okumaya çalışması izleyenleri hem güldürdü hem ortaya oldukça sevimli görüntüler çıkardı.

Takipçileri videoya "Tam bir ev klasiği" ve "Çok tatlılar" gibi yorumlar yaparak eğlenceli anlara ortak oldu.

Kızları İçin Bir Araya Geliyorlar

Pelin Akil ve Anıl Altan 2016 yılında evlenmiş 2019 yılında ise ikiz kızları Alin ve Lina'yı kucaklarına almıştı. Geçtiğimiz yıl yollarını ayıran çift boşanmalarının ardından da çocukları için iletişimlerini sürdürmeye devam ediyor.

İkili kızlarının mutlu ve huzurlu büyümesi adına sık sık bir araya geliyor ve ebeveynlik sorumluluklarını birlikte yerine getiriyor. Bu tavırları da sosyal medyada birçok kişi tarafından takdir ediliyor.

Okuma Saati Kahkahaya Döndü

Anıl Altan'ın paylaştığı videoda Alin ve Lina'nın aynı anda kitap okumaya başlaması ortaya renkli görüntüler çıkardı. İki kardeş de kendi kitabını büyük bir heyecanla yüksek sesle okuyunca evin içinde tatlı bir ses karmaşası oluştu.

Altan da o anları gülümseyerek kayda aldı ve takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. Doğal halleriyle dikkat çeken ikizlerin enerjisi videoyu izleyenlerin yüzünü güldürdü.

Takipçilerinden Beğeni Yağdı

Paylaşım kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü. Takipçiler özellikle Alin ve Lina'nın neşeli tavırlarını çok sevdiklerini belirten yorumlar yaptı.

Anıl Altan'ın çocuklarıyla geçirdiği kaliteli zamanı sık sık takipçileriyle paylaşması da beğeni topladı. Ünlü oyuncunun samimi aile paylaşımları magazin gündeminde olumlu örnekler arasında gösterilmeye devam ediyor.

Bu son video da hem doğal anları hem miniklerin enerjisi sayesinde kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Alin ve Lina'nın okuma provası, eğlenceli görüntüleriyle günün en çok konuşulan aile paylaşımlarından biri olmayı başardı.