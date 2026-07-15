Aras Aydın'dan Melis Birkan'a Duygulandıran Aşk İlanı!

Aras Aydın ile Melis Birkan magazin dünyasının gözlerden uzak ama en çok yakıştırılan çiftlerinden biri olmaya devam ediyor. 2022 yılında evlenen ikili mutlu evlilikleriyle sık sık gündeme geliyor. Bu kez konuşulan konu ise Melis Birkan'ın doğum günü oldu. Aras Aydın sosyal medya hesabından yaptığı romantik paylaşım ve yazdığı duygusal mesajla eşine olan sevgisini bir kez daha gözler önüne serdi.

Paylaştığı romantik kareler kısa sürede takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum aldı. Çiftin hayranları da doğum günü paylaşımına tebrik ve iyi dilek mesajları yağdırdı.

Evlilik Teklifinin Hikâyesi

Aras Aydın'ın yıllar önce anlattığı evlilik teklifi hikâyesi de yeniden gündeme geldi. Oyuncu o dönemde düzenli bir projede yer almadığı için maddi açıdan zor günler yaşadığını söylemişti.

Hayalindeki yüzüğü alabilmek için tam 10 yıldır biriktirdiği bireysel emeklilik hesabını bozduğunu anlatan Aydın bu kararı hiç düşünmeden verdiğini ifade etmişti. Sevdiği kadına unutamayacağı bir teklif hazırlamak isteyen oyuncu, bunun için oldukça farklı bir plan yapmıştı.

Senaryoyla Gelen Sürpriz

Aras Aydın Melis Birkan'a yeni bir proje geldiğini söyleyerek onu küçük bir oyunun içine dahil etti. Hatta teklif için özel bir senaryo bile yazdı.

Okudukları metindeki diyalogların özellikle kötü olmasını istediğini söyleyen oyuncu en kritik anda repliğini unutur gibi yapıp diz çöktüğünü ve evlilik teklifini o anda gerçekleştirdiğini anlatmıştı. Bu sıra dışı teklif çiftin aşk hikâyesinin en özel anlarından biri olarak hafızalara kazındı.

Duygusal Mesaj Beğeni Topladı

Melis Birkan'ın doğum gününde yaptığı paylaşımda Aras Aydın eşine duyduğu sevgiyi uzun bir mesajla anlattı. Birlikte geçirdikleri yılların kendisini daha iyi bir insan yaptığını söyleyen oyuncu, hâlâ onun sayesinde öğrenmeye devam ettiğini dile getirdi.

Mesajını "İyi ki doğdun. En büyük hayranınım ve seni çok seviyorum karıcığım." sözleriyle tamamlayan Aydın'ın paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü. Çiftin samimi halleri ve birbirlerine olan sevgisi takipçilerinden tam not aldı.