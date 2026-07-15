Barbara Palvin Bebeğinin Cinsiyetini Açıkladı!

Barbara Palvin ile Dylan Sprouse ilk bebeklerinin cinsiyetini canlı yayında açıkladı. Ünlü çiftin heyecan dolu anları ve samimi açıklamaları ilgi gördü.

Barbara Palvin Bebeğinin Cinsiyetini Açıkladı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 15-07-2026 15:39

Dünyaca ünlü model Barbara Palvin ile oyuncu Dylan Sprouse ilk bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor. Uzun süredir mutlu evlilikleriyle gündeme gelen çift, bu kez hayranlarını sevindiren yeni bir gelişmeyle konuşuluyor. Canlı yayında yaptıkları samimi açıklamalarla bebeklerinin cinsiyetini duyuran ikili mutluluklarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

Mutlu Haber Büyük İlgi Gördü

Barbara Palvin geçtiğimiz aylarda hamile olduğunu açıklayarak hayranlarına büyük bir sürpriz yapmıştı. O günden bu yana çiftin bebekleriyle ilgili her gelişme sosyal medyada yakından takip ediliyor.

Son olarak katıldıkları canlı yayında bebeklerinin cinsiyetini açıklayan Palvin ve Sprouse heyecanlarını gizleyemedi. Açıklamanın ardından sosyal medyada binlerce tebrik mesajı paylaşılırken çiftin mutluluğu takipçileri tarafından da büyük ilgi gördü.

Dylan Sprouse'un Sözleri Gülümsetti

Canlı yayında en dikkat çeken anlardan biri ise Dylan Sprouse'un yaptığı samimi açıklamalar oldu. Ünlü oyuncu baba olacağı için büyük heyecan duyduğunu söylerken gelecekte çocuğuyla birlikte geçireceği keyifli anları hayal ettiğini anlattı.

Özellikle çay partileri yapmayı hayal ettiğini söylemesi, izleyenlerin yüzünü güldürdü. Bu doğal ve içten açıklamalar kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan detaylardan biri haline geldi.

Masal Gibi Başlayan Hikâyeleri Devam Ediyor

Barbara Palvin ile Dylan Sprouse uzun yıllar süren ilişkilerini 2023 yılında evlilikle taçlandırmıştı. Gösterişli düğünleri dünya basınında geniş yer bulurken çift evlilikleri boyunca uyumlu halleriyle dikkat çekmeye devam etti.

Şimdi ise ilk çocuklarını bekleyen ikili için yepyeni bir dönem başlıyor. Hem kariyerlerinde başarılı bir şekilde yollarına devam eden hem ailelerini büyütmenin heyecanını yaşayan Barbara Palvin ve Dylan Sprouse, yaptıkları açıklamalarla hayranlarının mutluluğuna ortak olmasını sağladı. Bebeğin cinsiyetinin açıklanmasının ardından gözler artık doğum tarihine çevrilmiş durumda ve çiftin yeni paylaşımları şimdiden merakla bekleniyor.

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