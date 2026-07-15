Anne Hathaway'den Olay Sözler! "İşe Yaradığına İnanamadık"

Oscar ödüllü oyuncu Anne Hathaway geçtiğimiz ay üçüncü kez anne olacağını açıklayarak hayranlarını sevindirmişti. 43 yaşındaki ünlü oyuncu, şu sıralar yeni filmi The Odyssey'nin tanıtımlarına devam ederken hamileliğiyle ilgili yaptığı samimi açıklamalarla da gündeme geldi.

Katıldığı televizyon programında eşi Adam Shulman ile yaşadıkları ilk şaşkınlığı anlatan Hathaway, hamilelik haberini öğrendiklerinde ikisinin de büyük bir sürpriz yaşadığını söyledi. Ünlü oyuncunun içten açıklamaları kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu.

"İkimiz de Çok Şaşırdık"

Seth Meyers'ın sunduğu programa konuk olan Anne Hathaway üçüncü bebeğin planlı olmasına rağmen sonucu görünce yine de şaşkınlık yaşadıklarını esprili bir dille anlattı.

Oyuncu, "Ne yaptığımızı biliyorduk ama gerçekten işe yaradığına çok şaşırdık." diyerek izleyenleri güldürdü. Daha sonra ise "Bu tam anlamıyla son dakika golü oldu." sözleriyle hamilelik haberini eğlenceli bir şekilde özetledi.

Programdaki samimi tavırları ve doğal açıklamaları hayranlarının da büyük beğenisini kazandı.

Üç Çocuk İçin Tavsiye İstedi

Programın sunucusu Seth Meyers'ın da üç çocuk babası olduğunu öğrenen Anne Hathaway fırsatı kaçırmayıp deneyimlerinden tavsiye istedi.

Meyers ise bu soruya esprili bir yanıt verdi. Üç çocukla birlikte hayatın adeta otomatik pilota geçtiğini söyleyen sunucu ilk başta herkesin korktuğunu ancak zamanla olayların doğal akışına bırakıldığını anlattı. Sohbet sırasında yaşanan bu eğlenceli diyalog stüdyoda kahkahalara neden oldu.

Mutlu Aile Büyüyor

Anne Hathaway ile Adam Shulman 14 yıldır mutlu bir evlilik sürdürüyor. Çiftin Jonathan ve Jack adında iki oğlu bulunuyor. Şimdi ise ailelerine katılacak üçüncü bebek için büyük bir heyecan yaşıyorlar.

Ünlü oyuncu henüz bebeğinin cinsiyetini açıklamasa da yaptığı açıklamalarla anne olmanın heyecanını tüm samimiyetiyle paylaştı. Bir yandan yeni filminin tanıtım çalışmalarını sürdüren Hathaway, diğer yandan büyüyen ailesiyle hayatının en özel dönemlerinden birini yaşamaya hazırlanıyor. Hayranları ise hem yeni filmi hem üçüncü bebeğiyle ilgili gelecek haberleri merakla bekliyor.