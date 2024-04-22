Türkan Şoray'ın dansı sosyal medyada gündem oldu! İşte o görüntüler...

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Türkan Şoray, Adana'da düzenlenen 12. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında hayranlarıyla bir araya geldi. Ünlü sanatçı, karnavalın renkli atmosferinde sevenleriyle buluşarak unutulmaz anlar yaşattı. Türkan Şoray, etkinlikte gerçekleştirilen söyleşide sinema kariyeri, sanat anlayışı ve hayatı üzerine keyifli ve samimi açıklamalarda bulundu.

Özellikle Demet Akalın'ın "Türkan" şarkısı eşliğinde dans ederken çekilen videosu sosyal medyada büyük ilgi gördü. Türkan Şoray'ın, Demet Akalın'ın şarkısıyla kurtlarını döktüğü anlar, hayranları tarafından beğeniyle karşılandı. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, Türkan Şoray'ın ne kadar enerjik ve neşeli bir kişiliğe sahip olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.



12. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nda Türkan Şoray'ın büyüleyici enerjisi ve sempatik tavırları, katılımcıları ve hayranlarını mest etti. Yeşilçam'ın Sultan'ı olarak anılan Türkan Şoray, Adana'da gerçekleşen bu özel etkinlikte unutulmaz bir iz bıraktı.