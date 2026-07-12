Türkan Şoray'dan Yıllara Meydan Okuyan Tatil Paylaşımı!

Tekne tatiline devam eden Türkan Şoray sosyal medyada paylaştığı yeni karesiyle gündem oldu. Usta sanatçının doğal hali hayranlarından övgü dolu yorumlar aldı.

Türkan Şoray'dan Yıllara Meydan Okuyan Tatil Paylaşımı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 12-07-2026 13:05

Türk sinemasının efsane isimlerinden Türkan Şoray yaz sezonunu yine denizde geçiriyor. Yoğun temposundan uzaklaşıp dinlenmeyi tercih eden usta oyuncu tekne tatiline kaldığı yerden devam ediyor. Sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşım da kısa sürede hayranlarının ilgisini çekmeyi başardı.

Bozburun'daki Tatili Devam Ediyor

Geçtiğimiz günlerde kardeşi Nazan Şoray ile birlikte Bozburun'da görüntülenen Türkan Şoray sakin ve huzurlu tatiline devam ediyor. Kalabalıktan uzak vakit geçirmeyi seven usta sanatçının denizin ve güneşin keyfini çıkardığı görüldü.

Yaz aylarını doğayla iç içe geçirmeyi seven Şoray'ın bu tercihi hayranları tarafından da oldukça beğeniliyor. Özellikle gözlerden uzak sakin bir tatil yapması sosyal medyada takdir topluyor.

Paylaşımı Büyük İlgi Gördü

Türkan Şoray teknede çekilen keyifli bir karesini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Doğal hali ve huzurlu görüntüsüyle dikkat çeken paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Hayranları usta oyuncuya "Her zamanki gibi çok zarif", "Yıllar ona hiç dokunmamış" ve "Sultan her haliyle çok güzel" gibi yorumlar yaptı. Şoray'ın paylaşımı sosyal medyada günün öne çıkan kareleri arasında yer aldı.

Aileyle Geçen Huzurlu Anlar

Paylaşılan fotoğraf aslında Türkan Şoray'ın takipçilerine yabancı değildi. Usta sanatçı aynı kareyi daha önce de kızı Yağmur Ünal ile birlikte paylaşmıştı. Ailesiyle vakit geçirmekten büyük mutluluk duyduğu bilinen Şoray bu yaz da sevdikleriyle birlikte dinlenmeyi tercih ediyor.

Hem doğallığı hem yıllardır koruduğu zarafetiyle adından söz ettirmeye devam eden Türkan Şoray tatil kareleriyle hayranlarından yine tam not aldı. Görünen o ki Yeşilçam'ın unutulmaz "Sultan"ı yazın keyfini denizin ortasında huzur dolu anlarla çıkarmayı sürdürüyor.

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