Brad Pitt'ten Dünya Kupası Maçında Romantik Şov!

Brad Pitt ve Ines de Ramon Dünya Kupası çeyrek finalini tribünden izledi. Kameralara yansıyan romantik anları ve locadaki görüntüleri gündem oldu.

Brad Pitt'ten Dünya Kupası Maçında Romantik Şov!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 12-07-2026 12:55

Brad Pitt ile sevgilisi Ines de Ramon bu kez kırmızı halıda değil Dünya Kupası tribünlerinde objektiflere takıldı. Yaklaşık dört yıldır birlikte olan çift İspanya ile Belçika arasında oynanan çeyrek final karşılaşmasını stadyumdan takip etti. Hem maç heyecanı hem ikilinin samimi halleri kısa sürede magazin gündeminin en çok konuşulan konuları arasına girdi.

Maç Boyunca Heyecan Doruktaydı

Los Angeles'taki SoFi Stadyumu'nda locadan maçı izleyen Brad Pitt ve Ines de Ramon'un karşılaşmaya büyük ilgi gösterdiği görüldü. Maç boyunca yerlerinde oturmak yerine sık sık ayağa kalkan ikili yaşanan pozisyonları büyük heyecanla takip etti.

Tribünde çekilen görüntülerde çiftin birbirleriyle sohbet ettiği, zaman zaman da romantik anlar yaşadığı görüldü. Bir ara kameralara yansıyan öpücükleri ise sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Tribünde Ünlüler Geçidi Yaşandı

Karşılaşmayı izleyen tek ünlü çift Brad Pitt ve Ines de Ramon değildi. Hollywood'un sevilen isimleri Javier Bardem ile Penelope Cruz da ülkeleri İspanya'yı desteklemek için tribündeki yerlerini aldı.

İspanya'nın attığı gollerde büyük sevinç yaşayan Bardem ve Cruz heyecanlarını birbirlerine sarılarak kutladı. Maç boyunca Brad Pitt ve Ines de Ramon ile sohbet etmeleri de dikkatlerden kaçmadı.

Tarzları Da Dikkat Çekti

Ines de Ramon'un annesi ve babasının İspanyol kökenli olması nedeniyle İspanya Milli Takımı'nın renklerini tercih etmesi gözlerden kaçmadı. Brad Pitt ise tribünde ABD formasıyla yer aldı.

Karşılaşmayı locadan takip eden isimler arasında rapçi Tyga ile oyuncu Madelaine Petsch de vardı. Hem maçın temposu hem tribündeki yıldız isimler sosyal medyada geniş yankı uyandırırken Brad Pitt ile Ines de Ramon'un doğal ve samimi halleri günün en çok konuşulan görüntülerinden biri olmayı başardı.

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