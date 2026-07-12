Dünya Kupası Bitti! Semenyo Bodrum'da Servet Harcadı

2026 FIFA Dünya Kupası'nın ardından kısa bir mola vermek isteyen Ganalı futbolcu Antoine Semenyo tatil için Türkiye'yi seçti. Turnuvada Kolombiya'ya elenerek Dünya Kupası'na veda eden yıldız isim arkadaş grubuyla birlikte Bodrum'a gelince gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

Arkadaşlarıyla Eğlence Dolu Bir Gece Geçirdi

İddiaya göre Semenyo sekiz kişilik arkadaş grubuyla Bodrum'da tatil yapmaya başladı. Futbolcunun yanında Premier Lig'de forma giyen Alexander Iwobi ile Lamare Bogarde'nin de bulunduğu öne sürüldü.

Gece boyunca arkadaşlarıyla eğlenen Semenyo'nun oldukça keyifli olduğu görüldü. Müzik eşliğinde dans eden yıldız futbolcu, davul çaldığı anlarla da çevresindekilerin ilgisini çekti. O anları görenler cep telefonlarına sarılırken görüntüler kısa sürede sosyal medyada paylaşılmaya başladı.

Gecenin En Çok Konuşulan Detayı Hesap Oldu

Eğlenceli gecenin ardından asıl konuşulan konu ise ödediği hesap oldu. İddialara göre Antoine Semenyo Bodrum'daki gece sonunda tam 600 bin liralık hesap ödedi.

Bu rakam sosyal medyada kısa sürede gündem olurken kullanıcılar da konu hakkında farklı yorumlar yaptı. Kimileri bu tutarı normal karşılarken kimileri ise tek gecelik hesabın oldukça yüksek olduğunu dile getirdi.

Bodrum Yıldız Futbolcuların Gözdesi Olmaya Devam Ediyor

Her yaz dünyanın farklı ülkelerinden ünlü isimleri ağırlayan Bodrum bu kez de Antoine Semenyo ve arkadaşlarını misafir etti. Özellikle futbol dünyasının yıldız isimlerinin son yıllarda sık sık Bodrum'u tercih etmesi dikkat çekiyor.

Semenyo'nun tatili daha şimdiden sosyal medyada geniş yankı uyandırırken eğlence gecesinden paylaşılan görüntüler ve ödediği iddia edilen hesap magazin gündeminin en çok konuşulan konuları arasına girmeyi başardı.