Hüsnü Şenlendirici'nin Kızından Ağlatan Mesaj!

50 yaşına giren Hüsnü Şenlendirici'ye en anlamlı kutlama kızı Naz'dan geldi. Paylaştığı nostaljik fotoğraf ve duygusal mesaj sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Hüsnü Şenlendirici'nin Kızından Ağlatan Mesaj!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 12-07-2026 14:45

Türkiye'nin en sevilen klarnet ustalarından Hüsnü Şenlendirici 50 yaşına girmenin mutluluğunu yaşadı. Usta sanatçının doğum günü sosyal medyada çok sayıda kutlama mesajıyla karşılanırken en dikkat çeken paylaşım ise kızı Naz Şenlendirici'den geldi.

Takipçileri sanatçıya iyi dileklerini peş peşe iletirken Naz'ın yaptığı duygusal paylaşım kısa sürede büyük ilgi gördü. Hem nostaljik fotoğraf hem de yazdığı sözler birçok kişiyi duygulandırdı.

Çocukluk Fotoğrafıyla Duygulandırdı

Naz Şenlendirici babasının doğum günü için yıllar öncesine ait özel bir kareyi sosyal medya hesabından paylaştı. Fotoğrafta küçük yaşlardaki Naz'ın babası Hüsnü Şenlendirici'nin kucağında gülümseyerek objektife baktığı görülüyor.

Eski aile fotoğrafı takipçilerden kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Pek çok kişi paylaşımın ne kadar samimi ve içten olduğunu dile getirirken baba-kız arasındaki güçlü bağ da sosyal medyada konuşulan konular arasına girdi.

Duygu Dolu Mesajıyla Gündem Oldu

Naz Şenlendirici nostaljik fotoğrafın altına yazdığı satırlarla babasına olan sevgisini bir kez daha gözler önüne serdi.

"Ben bu dünyanın en şanslısıyım çünkü senin kızınım" diyerek başlayan mesajında, babasının her zaman yanlarında olmasını diledi. Hüsnü Şenlendirici'nin hem çok iyi bir baba hem de çok iyi bir dede olduğunu söyleyen Naz ona duyduğu sevgiyi içten sözlerle anlattı. Paylaşımın sonunda ise "İyi ki doğdun, iyi ki benim babamsın" ifadelerini kullandı.

Takipçilerden Beğeni Yağdı

Naz Şenlendirici'nin paylaşımı kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Takipçiler baba-kız arasındaki sevgi dolu ilişkiyi öven yorumlar yaptı.

Hüsnü Şenlendirici'nin 50. yaşına özel yapılan bu kutlama doğum günü mesajlarının arasından sıyrılarak günün en çok konuşulan paylaşımlarından biri oldu. Duygusal sözler ve yıllar öncesinden gelen o nostaljik kare birçok kişinin yüzünde tebessüm oluşturdu.

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