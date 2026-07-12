Murat Dalkılıç Ve Eser Yenenler Düeti Sosyal Medyayı Salladı

Üç günde üç farklı şehirde sahne alan Murat Dalkılıç Çeşme konserinde Eser Yenenler'i sahneye çıkarınca gece bambaşka bir havaya büründü.

Murat Dalkılıç Ve Eser Yenenler Düeti Sosyal Medyayı Salladı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 12-07-2026 13:14

Murat Dalkılıç yaz konserlerine tam gaz devam ediyor. Son yıllarda hem çıkardığı şarkılar hem başka sanatçılar için yazdığı eserlerle adından sıkça söz ettiren ünlü şarkıcı bu kez yoğun konser temposuyla gündemde. Sadece üç gün içinde Antalya, Bursa ve Çeşme'de sahneye çıkan Dalkılıç enerjisiyle hayranlarını bir kez daha mest etti.

Üç Günde Üç Farklı Şehir

Yaz sezonuyla birlikte konser maratonuna başlayan Murat Dalkılıç peş peşe çıktığı sahnelerde binlerce müzikseverle buluştu. Antalya ve Bursa konserlerinin ardından rotasını Çeşme'ye çeviren ünlü şarkıcı yaz boyunca sahne aldığı mekânda yine yoğun ilgiyle karşılandı.

Sahneye çıkar çıkmaz alkışlarla karşılanan Dalkılıç en sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte söyledi. Konser alanındaki coşku gece boyunca hiç düşmezken izleyiciler de şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti.

Sürpriz Düet Geceye Damga Vurdu

Gecenin en dikkat çeken anlarından biri ise Eser Yenenler'in sahneye çıkması oldu. Konseri izlemeye gelen yakın arkadaşını sahnesine davet eden Murat Dalkılıç izleyenlere hoş bir sürpriz yaptı.

İkili Yıldız Tilbe'nin unutulmaz şarkılarından "Sana Değer"i birlikte seslendirdi. Beklenmedik düet salondan büyük alkış alırken seyirciler o anları cep telefonlarıyla kaydetmeyi de ihmal etmedi.

Hayranlarından Tam Not Aldı

Murat Dalkılıç'ın sahnedeki enerjisi ve seyircisiyle kurduğu samimi iletişim yine beğeni topladı. Konser boyunca hem eğlenceli sohbetleri hem güçlü performansıyla dikkat çeken ünlü sanatçı yaz sezonuna hızlı bir giriş yaptığını bir kez daha gösterdi.

Üç gün üst üste verdiği konserlerle temposundan hiçbir şey kaybetmeyen Dalkılıç hem repertuvarı hem sürpriz düetiyle müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Görünen o ki başarılı sanatçı yaz boyunca konserleriyle adından sıkça söz ettirmeye devam edecek.

Benzer Haberler
Van'da Buray Çılgınlığı! Binlerce Kişi Aynı Anda Söyledi Van'da Buray Çılgınlığı! Binlerce Kişi Aynı Anda Söyledi
Ebru Şallı'nın Oğlunu Görenler Şoke Oldu! Ebru Şallı'nın Oğlunu Görenler Şoke Oldu!
54 Yaşındaki Sofia Vergara Bikinili Pozuyla Olay Yarattı! 54 Yaşındaki Sofia Vergara Bikinili Pozuyla Olay Yarattı!
34 Milyonluk Yıldız Shay Mitchell Fenerbahçe Formasını Giydi! 34 Milyonluk Yıldız Shay Mitchell Fenerbahçe Formasını Giydi!
Haluk Levent Soruşturmasında Dikkat Çeken 990 Milyon TL İddiası! Haluk Levent Soruşturmasında Dikkat Çeken 990 Milyon TL İddiası!
88 Yaşında Herkesi Şaşırttı! Anthony Hopkins'ten Büyük Karar 88 Yaşında Herkesi Şaşırttı! Anthony Hopkins'ten Büyük Karar
ÇOK OKUNANLAR
Zeynep Atılgan ve Ali Öner'in Ege Tatili Tam Gaz Devam Ediyor
  • 06-07-2026 09:26

Zeynep Atılgan ve Ali Öner'in Ege Tatili Tam Gaz Devam Ediyor

Manifest Üyesi Mina Solak'ın Sevgilisi Tuna Gezgin Kafa Karıştırdı:
  • 08-07-2026 10:34

Manifest Üyesi Mina Solak'ın Sevgilisi Tuna Gezgin Kafa Karıştırdı: "İki Ciddi İlişki Yaşadım, Yürümedi"

Dilan Polat Pes Etmiyor: Yeni Reklamlar İçin Çalışanlarının Hesaplarını Kullandı
  • 07-07-2026 16:33

Dilan Polat Pes Etmiyor: Yeni Reklamlar İçin Çalışanlarının Hesaplarını Kullandı

Yenikapı'da Manifest Çalkantısı: Mina Solak Sahnede Kameramanla Sert Çarpıştı!
  • 11-07-2026 14:30

Yenikapı'da Manifest Çalkantısı: Mina Solak Sahnede Kameramanla Sert Çarpıştı!

Kıvanç Tatlıtuğ'un Gençlik Fotoğrafı Ortalığı Karıştırdı
  • 06-07-2026 21:37

Kıvanç Tatlıtuğ'un Gençlik Fotoğrafı Ortalığı Karıştırdı