Murat Dalkılıç Ve Eser Yenenler Düeti Sosyal Medyayı Salladı

Murat Dalkılıç yaz konserlerine tam gaz devam ediyor. Son yıllarda hem çıkardığı şarkılar hem başka sanatçılar için yazdığı eserlerle adından sıkça söz ettiren ünlü şarkıcı bu kez yoğun konser temposuyla gündemde. Sadece üç gün içinde Antalya, Bursa ve Çeşme'de sahneye çıkan Dalkılıç enerjisiyle hayranlarını bir kez daha mest etti.

Üç Günde Üç Farklı Şehir

Yaz sezonuyla birlikte konser maratonuna başlayan Murat Dalkılıç peş peşe çıktığı sahnelerde binlerce müzikseverle buluştu. Antalya ve Bursa konserlerinin ardından rotasını Çeşme'ye çeviren ünlü şarkıcı yaz boyunca sahne aldığı mekânda yine yoğun ilgiyle karşılandı.

Sahneye çıkar çıkmaz alkışlarla karşılanan Dalkılıç en sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte söyledi. Konser alanındaki coşku gece boyunca hiç düşmezken izleyiciler de şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti.

Sürpriz Düet Geceye Damga Vurdu

Gecenin en dikkat çeken anlarından biri ise Eser Yenenler'in sahneye çıkması oldu. Konseri izlemeye gelen yakın arkadaşını sahnesine davet eden Murat Dalkılıç izleyenlere hoş bir sürpriz yaptı.

İkili Yıldız Tilbe'nin unutulmaz şarkılarından "Sana Değer"i birlikte seslendirdi. Beklenmedik düet salondan büyük alkış alırken seyirciler o anları cep telefonlarıyla kaydetmeyi de ihmal etmedi.

Hayranlarından Tam Not Aldı

Murat Dalkılıç'ın sahnedeki enerjisi ve seyircisiyle kurduğu samimi iletişim yine beğeni topladı. Konser boyunca hem eğlenceli sohbetleri hem güçlü performansıyla dikkat çeken ünlü sanatçı yaz sezonuna hızlı bir giriş yaptığını bir kez daha gösterdi.

Üç gün üst üste verdiği konserlerle temposundan hiçbir şey kaybetmeyen Dalkılıç hem repertuvarı hem sürpriz düetiyle müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Görünen o ki başarılı sanatçı yaz boyunca konserleriyle adından sıkça söz ettirmeye devam edecek.