Margaret Qualley'den Şok Açıklama! İhanet İddialarına Cevap

Üç yıllık evlilik sürpriz şekilde sona erdi. Margaret Qualley hakkında ortaya atılan ihanet iddialarına sessiz kalmadı resmi açıklamayla gerçekleri anlattı.

Margaret Qualley'den Şok Açıklama! İhanet İddialarına Cevap
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 12-07-2026 14:39

Hollywood'un son dönemde en çok konuşulan çiftlerinden Margaret Qualley ve ünlü müzik yapımcısı Jack Antonoff'un yollarını ayırması magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı. Dışarıdan bakıldığında mutlu bir evlilik sürdürdükleri düşünülen ikilinin ayrılık haberi kısa sürede gündem olurken peş peşe ortaya atılan iddialar da sosyal medyada geniş yankı buldu.

En çok konuşulan konu ise Margaret Qualley'nin eşini aldattığı yönündeki söylentiler oldu. Ancak bu iddialara beklenen yanıt gecikmedi.

İhanet İddialarına Net Cevap Geldi

Margaret Qualley'nin basın sözcüsü aracılığıyla yapılan açıklamada ortaya atılan aldatma iddialarının gerçeği yansıtmadığı açık bir dille ifade edildi. Açıklamada çift arasında güven problemi yaşanmadığı ilişkilerinin sadakat ve karşılıklı saygı çerçevesinde sürdüğü vurgulandı.

Ayrıca magazinde konuşulan isimsiz kaynakların çifti tanımadığı belirtilirken özel hayatlarına saygı gösterilmesi istendi. Böylece son günlerde dolaşan dedikodulara da resmi ağızdan cevap verilmiş oldu.

Dedikodular Nasıl Başladı?

Ayrılık söylentileri aslında Jack Antonoff'un yakın dostu Taylor Swift'in düğününe tek başına katılmasıyla başladı. Margaret Qualley'nin düğünde yer almaması dikkat çekerken kısa süre sonra sosyal medya hesabındaki düğün fotoğraflarını kaldırması da iddiaları iyice güçlendirdi.

Ardından çiftin bir süredir birlikte yaşamadığı ve evliliklerinde sorunlar olduğu konuşulmaya başlandı. Günler süren söylentilerin ardından ayrılık haberi kesinleşti.

Üç Yıllık Evlilik Sona Erdi

Margaret Qualley ve Jack Antonoff 2023 yılında New York'ta oldukça görkemli bir düğünle evlenmişti. Çift en son bu yıl düzenlenen Grammy Ödülleri'nde birlikte görüntülenmiş ve oldukça mutlu görünmüştü.

Ancak görünen o ki perde arkasında işler beklendiği gibi gitmedi. Ayrılık kesinleşse de ikili ilişkilerinin ihanet nedeniyle değil, tamamen kendi aralarındaki özel sebeplerle sona erdiğini vurgulayarak haklarında çıkan iddialara son noktayı koymuş oldu.

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