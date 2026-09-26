Türkan Şoray'dan Tekirdağ'da Sürpriz Dans

Türk sinemasının usta ismi Türkan Şoray Tekirdağ’da ilk kez düzenlenen 1. Uluslararası Gastronomi ve Bağcılık Festivali’ne konuk oldu. Kent merkezindeki etkinlik alanına gelişi sırasında coşkulu bir kalabalık tarafından karşılanan sanatçı hem hayranlarıyla buluştu hem bölgenin köklü bağcılık ve mutfak kültürünü yerinde inceledi. Organizasyon komitesinin davetiyle kente gelen usta oyuncu gün boyunca vatandaşların samimi ilgisiyle karşılaştı.

"Tekirdağ’ın Üzümü" Eşliğinde Sahnede Dans

Festivalin açılış töreninin ardından sahneye davet edilen sinemanın usta ismi alanı dolduran katılımcılara sürpriz anlar yaşattı. Mikrofon başında sevenlerini selamlayan oyuncu orkestranın seslendirdiği hareketli "Tekirdağ’ın Üzümü" ezgisine kayıtsız kalamayarak sahnede dans etti. Müziğin ritmine neşeli figürleriyle eşlik eden sanatçı meydandaki kalabalıktan dakikalarca alkış topladı. Vatandaşların cep telefonlarıyla kaydettiği bu renkli anlar, kısa sürede sosyal medya platformlarında yayılarak günün en çok paylaşılan içerikleri arasına girdi.

Festival Alanında Yoğun İlgi ve Fotoğraf Kuyruğu

Sahne programının ardından alandaki stantları gezen tecrübeli sanatçı, halkla yakın temas kurmayı sürdürdü. Geçmişte rol aldığı Selvi Boylum Al Yazmalım ve Vesikalı Yarim gibi klasik yapımlarla geniş kitlelerin sevgisini kazanan usta oyuncu, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen ziyaretçilerin taleplerini geri çevirmedi. Yurttaşlarla sohbet eden ve tebrikleri kabul eden Şoray, Trakya halkının içten misafirperverliğinden duyduğu mutluluğu dile getirdi.

"Tekirdağ Köftesi ve Peynir Helvası Kültürün Bir Parçası"

Gastronomi organizasyonlarının kent kimliğini yaşatmadaki önemine değinen Türkan Şoray Trakya mutfağının lezzet çeşitliliğine dikkat çekti. Yörenin simgesi niteliğindeki meşhur Tekirdağ köftesi ile coğrafi işaretli peynir helvasını tadan sanatçı yerel yemek kültürünü tanımanın kendisi için çok keyifli olduğunu belirtti. Bağcılık ve gastronomi mirasının gelecek kuşaklara aktarılmasında bu buluşmaların büyük değer taşıdığını vurgulayan sanatçı festivali hayata geçirenlere teşekkür etti.