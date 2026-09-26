Rabia Soytürk'ün Bebek'teki Panik Anları: Kameraları Görünce Kaçtı

Ekranların genç kuşak oyuncularından Rabia Soytürk Bebek’te objektiflere takıldı. Güzel havanın tadını çıkarmak için sahil hattında bir erkek arkadaşıyla yürüyüşe çıkan ünlü oyuncu basın mensuplarını karşısında görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Kameraların kendisine yöneldiğini fark eden başarılı isim yanındaki arkadaşından hızla uzaklaşarak cadde boyunca adımlarını sıklaştırdı.

Kameraları Görünce Yanındaki İsmi Bıraktı

Koyu renkli spor kıyafeti ve güneş gözlükleriyle sokak stili oluşturan Soytürk elindeki cep telefonuyla konuşarak ilerliyordu. Karşısında muhabirleri gören genç oyuncu yanındaki erkek arkadaşıyla arasındaki mesafeyi hemen açtı ve diyaloğu kesti. Birlikte yürüdüğü kişinin kimliği bilinmezliğini korurken ikilinin yaşadığı panik saniye saniye kaydedildi. Fotoğraflarının çekilmesinden rahatsız olan Soytürk basın mensuplarının sorularını cevapsız bırakıp hızlı adımlarla karşı kaldırıma geçti.

Aracına Binerek Semtten Ayrıldı

Bebek Caddesi üzerindeki yoğun araç trafiğinin arasından çevik hareketlerle geçen ünlü oyuncu yol kenarında duran otomobiline yöneldi. Vakit kaybetmeden direksiyon başına geçen Soytürk kapıları kilitleyip gaza basarak semtten hızla uzaklaştı. Oyuncunun yanındaki arkadaşı ise kameraların açısından kaçmak için ters istikamete doğru yürüyerek izini kaybettirdi.

Gözlerden Uzak Bir Yaşam Tercihi

Televizyon ekranlarında Duy Beni ve Veda Mektubu gibi yapımlarla adından söz ettiren Rabia Soytürk yeteneği ve ekran uyumuyla geniş bir hayran kitlesi kazandı. Yoğun geçen dizi sezonunun ardından gelen yeni proje tekliflerini değerlendiren sanatçı günlük hayatında sakinliği ve gözlerden uzak kalmayı tercih ediyor. Sosyal medya platformlarında da geniş bir takipçi kitlesine sahip olan genç oyuncu Bebek sahilinde yaşanan hareketli dakikaların ardından sessizliğini korumaya devam etti.