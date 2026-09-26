Rabia Soytürk'ün Bebek'teki Panik Anları: Kameraları Görünce Kaçtı

Bebek sahilinde erkek arkadaşıyla görüntülenen oyuncu Rabia Soytürk, kameraları fark edince yanındaki kişiyi bırakıp aracına yönelerek hızla uzaklaştı.

Rabia Soytürk'ün Bebek'teki Panik Anları: Kameraları Görünce Kaçtı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 26-09-2026 18:31

Ekranların genç kuşak oyuncularından Rabia Soytürk Bebek’te objektiflere takıldı. Güzel havanın tadını çıkarmak için sahil hattında bir erkek arkadaşıyla yürüyüşe çıkan ünlü oyuncu basın mensuplarını karşısında görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Kameraların kendisine yöneldiğini fark eden başarılı isim yanındaki arkadaşından hızla uzaklaşarak cadde boyunca adımlarını sıklaştırdı.

Kameraları Görünce Yanındaki İsmi Bıraktı

Koyu renkli spor kıyafeti ve güneş gözlükleriyle sokak stili oluşturan Soytürk elindeki cep telefonuyla konuşarak ilerliyordu. Karşısında muhabirleri gören genç oyuncu yanındaki erkek arkadaşıyla arasındaki mesafeyi hemen açtı ve diyaloğu kesti. Birlikte yürüdüğü kişinin kimliği bilinmezliğini korurken ikilinin yaşadığı panik saniye saniye kaydedildi. Fotoğraflarının çekilmesinden rahatsız olan Soytürk basın mensuplarının sorularını cevapsız bırakıp hızlı adımlarla karşı kaldırıma geçti.

Aracına Binerek Semtten Ayrıldı

Bebek Caddesi üzerindeki yoğun araç trafiğinin arasından çevik hareketlerle geçen ünlü oyuncu yol kenarında duran otomobiline yöneldi. Vakit kaybetmeden direksiyon başına geçen Soytürk kapıları kilitleyip gaza basarak semtten hızla uzaklaştı. Oyuncunun yanındaki arkadaşı ise kameraların açısından kaçmak için ters istikamete doğru yürüyerek izini kaybettirdi. 

Gözlerden Uzak Bir Yaşam Tercihi

Televizyon ekranlarında Duy Beni ve Veda Mektubu gibi yapımlarla adından söz ettiren Rabia Soytürk yeteneği ve ekran uyumuyla geniş bir hayran kitlesi kazandı. Yoğun geçen dizi sezonunun ardından gelen yeni proje tekliflerini değerlendiren sanatçı günlük hayatında sakinliği ve gözlerden uzak kalmayı tercih ediyor. Sosyal medya platformlarında da geniş bir takipçi kitlesine sahip olan genç oyuncu Bebek sahilinde yaşanan hareketli dakikaların ardından sessizliğini korumaya devam etti.

Benzer Haberler
Nazar Korkusu Pes Dedirtti! Petek Dinçöz’ün Tuz Ritüeli Nazar Korkusu Pes Dedirtti! Petek Dinçöz’ün Tuz Ritüeli
Esra Erol Ticaret Dünyasına Girdi! Yeni İşi Şaşırttı Esra Erol Ticaret Dünyasına Girdi! Yeni İşi Şaşırttı
Ece İrtem’in Annesi İsyan Etti! “Hepsi Yalan, Uydurma” Ece İrtem’in Annesi İsyan Etti! “Hepsi Yalan, Uydurma”
Zehra Çilingiroğlu Evleniyor mu? Hülya Avşar’dan Olay Cevap! Zehra Çilingiroğlu Evleniyor mu? Hülya Avşar’dan Olay Cevap!
Muhtemel Aşk'ın Kadir'i Ekin Koç Dizinin Kamera Arkası Görüntülerini Paylaştı Muhtemel Aşk'ın Kadir'i Ekin Koç Dizinin Kamera Arkası Görüntülerini Paylaştı
Berkay, Volkan Konak'ın Mezarını Ziyaret Etti: Berkay, Volkan Konak'ın Mezarını Ziyaret Etti: "Canım Ağabeyim"
ÇOK OKUNANLAR
Yeşilçam Efsanesi Nuri Alço'dan Yapımcılara Sitem:
  • 22-09-2026 13:29

Yeşilçam Efsanesi Nuri Alço'dan Yapımcılara Sitem: "Arıyorlar Ama Devamı Gelmiyor!"

Alina Boz'un Ödülünü Çekmek İçin Kamerayı Açan Umut Evirgen'e Sürpriz Sonuç!
  • 22-09-2026 10:14

Alina Boz'un Ödülünü Çekmek İçin Kamerayı Açan Umut Evirgen'e Sürpriz Sonuç!

Kalp Krizi Geçiren Cem Yılmaz'dan Esprili Paylaşım:
  • 23-09-2026 13:08

Kalp Krizi Geçiren Cem Yılmaz'dan Esprili Paylaşım: "Stressiz İşe Girdim!"

Tuba Büyüküstün Ezber Bozdu! Direk Dansı Sosyal Medyayı Salladı
  • 20-09-2026 18:21

Tuba Büyüküstün Ezber Bozdu! Direk Dansı Sosyal Medyayı Salladı

2000'lerin Unutulmaz Popçusu Eylem'in Son Hali Görenleri Hayrete Düşürdü!
  • 23-09-2026 11:28

2000'lerin Unutulmaz Popçusu Eylem'in Son Hali Görenleri Hayrete Düşürdü!