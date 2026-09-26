Güller ve Günahlar'ın Avukat Sonay'ı Ebru Şam Karakterini Anlattı

Güller ve Günahlar'ın kadrosuna katılan Ebru Şam, projeye dahil olma sürecini ve canlandırdığı Avukat Sonay'ın özelliklerini anlattı.

Güller ve Günahlar'ın Avukat Sonay'ı Ebru Şam Karakterini Anlattı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 26-09-2026 18:37

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve reyting sıralamasında zirvede yer alan Güller ve Günahlar ikinci sezonunda oyuncu kadrosunu yeni isimlerle güçlendiriyor. Yapıma katılan Ebru Şam dizide Avukat Sonay karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. Dinlendirici bir yaz tatilinin ardından kamera karşısına geçen ünlü oyuncu projeye dahil olma sürecini ve canlandırdığı figürün özelliklerini anlattı.

Dijital Projeyi Bırakıp Kadroya Katıldı

Diziyi yayın hayatına başladığı ilk günden bu yana düzenli takip ettiğini belirten Ebru Şam gelen teklifi tereddüt etmeden kabul ettiğini söyledi. Bu rol için elindeki uluslararası bir dijital platform projesini iptal eden başarılı oyuncu oturmuş bir işe sonradan katılmanın getirdiği yüksek sorumluluğun farkında olduğunu vurguladı. Geçmiş çalışmalarında bir savcıya hayat verdiğini hatırlatan isim hukuk dünyasına aşina olduğunu ancak Sonay'ın ayakları yere basan, tuttuğunu koparan bambaşka bir kadın portresi çizdiğini belirtti.

Hem Gül Hem Günah: Nötr Bir Duruş

Canlandırdığı karakterin Serhat ile güçlü bir mesleki ortaklık yürüttüğünü dile getiren Şam, Sonay'ın olayları uzaktan tartan, sakin ve gözlemci tavrına dikkat çekti. Rolün dizinin temasındaki gülleri mi yoksa günahları mı temsil ettiği sorusuna açıklık getiren oyuncu, karakterin şu an için tarafsız bir dengede durduğunu aktardı. Kendini hemen açık etmeyen Sonay'ın ilerleyen bölümlerde hikâyeye nasıl yön vereceğini seyircilerle birlikte göreceğini söyleyen Şam senaryodaki gizemli havayı korumayı tercih etti.

"Benim Tarafım Zeynep'ten Yana"

Dizinin başrol oyuncularından Murat Yıldırım ile geçmişte aynı sette çalıştığını hatırlatan Şam, Cemre Baysel ile de uzun yıllara dayanan bir tanışıklığı olduğunu paylaştı. Hikâyedeki duygusal çatışmalara değinen oyuncu, Zeynep'in biyolojik anne olmamasına rağmen kimsesiz bir çocuğu sahiplenip onun için verdiği savaşı çok kıymetli bulduğunu söyledi. Bu sebeple Zeynep karakterine sempati duyduğunu belirten Şam dizinin sadık takipçilerinden şimdilik oldukça yapıcı ve olumlu tepkiler aldığını dile getirdi. Oyuncu, izleyicilerden gelen bu desteğin kendisini motive ettiğini ve hikâyenin akışına göre yeni gelişmelerin yaşanabileceğini ifade etti.

Benzer Haberler
Nazar Korkusu Pes Dedirtti! Petek Dinçöz’ün Tuz Ritüeli Nazar Korkusu Pes Dedirtti! Petek Dinçöz’ün Tuz Ritüeli
Esra Erol Ticaret Dünyasına Girdi! Yeni İşi Şaşırttı Esra Erol Ticaret Dünyasına Girdi! Yeni İşi Şaşırttı
Ece İrtem’in Annesi İsyan Etti! “Hepsi Yalan, Uydurma” Ece İrtem’in Annesi İsyan Etti! “Hepsi Yalan, Uydurma”
Zehra Çilingiroğlu Evleniyor mu? Hülya Avşar’dan Olay Cevap! Zehra Çilingiroğlu Evleniyor mu? Hülya Avşar’dan Olay Cevap!
Muhtemel Aşk'ın Kadir'i Ekin Koç Dizinin Kamera Arkası Görüntülerini Paylaştı Muhtemel Aşk'ın Kadir'i Ekin Koç Dizinin Kamera Arkası Görüntülerini Paylaştı
Berkay, Volkan Konak'ın Mezarını Ziyaret Etti: Berkay, Volkan Konak'ın Mezarını Ziyaret Etti: "Canım Ağabeyim"
ÇOK OKUNANLAR
Yeşilçam Efsanesi Nuri Alço'dan Yapımcılara Sitem:
  • 22-09-2026 13:29

Yeşilçam Efsanesi Nuri Alço'dan Yapımcılara Sitem: "Arıyorlar Ama Devamı Gelmiyor!"

Alina Boz'un Ödülünü Çekmek İçin Kamerayı Açan Umut Evirgen'e Sürpriz Sonuç!
  • 22-09-2026 10:14

Alina Boz'un Ödülünü Çekmek İçin Kamerayı Açan Umut Evirgen'e Sürpriz Sonuç!

Kalp Krizi Geçiren Cem Yılmaz'dan Esprili Paylaşım:
  • 23-09-2026 13:08

Kalp Krizi Geçiren Cem Yılmaz'dan Esprili Paylaşım: "Stressiz İşe Girdim!"

Tuba Büyüküstün Ezber Bozdu! Direk Dansı Sosyal Medyayı Salladı
  • 20-09-2026 18:21

Tuba Büyüküstün Ezber Bozdu! Direk Dansı Sosyal Medyayı Salladı

2000'lerin Unutulmaz Popçusu Eylem'in Son Hali Görenleri Hayrete Düşürdü!
  • 23-09-2026 11:28

2000'lerin Unutulmaz Popçusu Eylem'in Son Hali Görenleri Hayrete Düşürdü!