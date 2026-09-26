Güller ve Günahlar'ın Avukat Sonay'ı Ebru Şam Karakterini Anlattı

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve reyting sıralamasında zirvede yer alan Güller ve Günahlar ikinci sezonunda oyuncu kadrosunu yeni isimlerle güçlendiriyor. Yapıma katılan Ebru Şam dizide Avukat Sonay karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. Dinlendirici bir yaz tatilinin ardından kamera karşısına geçen ünlü oyuncu projeye dahil olma sürecini ve canlandırdığı figürün özelliklerini anlattı.

Dijital Projeyi Bırakıp Kadroya Katıldı

Diziyi yayın hayatına başladığı ilk günden bu yana düzenli takip ettiğini belirten Ebru Şam gelen teklifi tereddüt etmeden kabul ettiğini söyledi. Bu rol için elindeki uluslararası bir dijital platform projesini iptal eden başarılı oyuncu oturmuş bir işe sonradan katılmanın getirdiği yüksek sorumluluğun farkında olduğunu vurguladı. Geçmiş çalışmalarında bir savcıya hayat verdiğini hatırlatan isim hukuk dünyasına aşina olduğunu ancak Sonay'ın ayakları yere basan, tuttuğunu koparan bambaşka bir kadın portresi çizdiğini belirtti.

Hem Gül Hem Günah: Nötr Bir Duruş

Canlandırdığı karakterin Serhat ile güçlü bir mesleki ortaklık yürüttüğünü dile getiren Şam, Sonay'ın olayları uzaktan tartan, sakin ve gözlemci tavrına dikkat çekti. Rolün dizinin temasındaki gülleri mi yoksa günahları mı temsil ettiği sorusuna açıklık getiren oyuncu, karakterin şu an için tarafsız bir dengede durduğunu aktardı. Kendini hemen açık etmeyen Sonay'ın ilerleyen bölümlerde hikâyeye nasıl yön vereceğini seyircilerle birlikte göreceğini söyleyen Şam senaryodaki gizemli havayı korumayı tercih etti.

"Benim Tarafım Zeynep'ten Yana"

Dizinin başrol oyuncularından Murat Yıldırım ile geçmişte aynı sette çalıştığını hatırlatan Şam, Cemre Baysel ile de uzun yıllara dayanan bir tanışıklığı olduğunu paylaştı. Hikâyedeki duygusal çatışmalara değinen oyuncu, Zeynep'in biyolojik anne olmamasına rağmen kimsesiz bir çocuğu sahiplenip onun için verdiği savaşı çok kıymetli bulduğunu söyledi. Bu sebeple Zeynep karakterine sempati duyduğunu belirten Şam dizinin sadık takipçilerinden şimdilik oldukça yapıcı ve olumlu tepkiler aldığını dile getirdi. Oyuncu, izleyicilerden gelen bu desteğin kendisini motive ettiğini ve hikâyenin akışına göre yeni gelişmelerin yaşanabileceğini ifade etti.