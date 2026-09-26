Mason Greenwood'un Lüks Villasının Aylık Kira Bedeli Dudak Uçuklattı

Fenerbahçe’nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı İngiliz futbolcu Mason Greenwood İstanbul’daki kalıcı adresini belirledi. Türkiye’ye geldiği günden beri ailesiyle birlikte lüks bir otelde konaklayan yıldız isim uzun süren ev arayışını Beykoz Acarkent'te sonlandırdı. Yeni villasına yerleşen kanat oyuncusu gayrimenkul kiralama sürecini yürüten ekiple hatıra fotoğrafı çektirerek taşınma işlemlerini resmen noktaladı.

Acarkent'te 10+2 Odalı Geniş Yaşam Alanı

Ailesinin rahatını ve güvenliğini ön planda tutan futbolcu kentin gözde yerleşim merkezlerinden Acarkent'te 10 oda ve 2 salondan oluşan müstakil bir villayı kiraladı. Yeşil doğası ve korunaklı yapısıyla bilinen yerleşkedeki taşınmaz geniş peyzaj alanları ve özel yüzme havuzuyla öne çıkıyor. İçerisinde özel etkinlik alanları da barındıran bu ferah konut Greenwood ailesinin şehir karmaşasından uzakta sakin bir yaşam sürmesine imkan tanıyor.

Aylık Kirası Yaklaşık 2 Milyon Lira

İngiliz yıldızın kiraladığı villa için ödeyeceği aylık bedel spor ve magazin dünyasında dikkatleri üzerine çekti. Lüks villanın aylık kira bedelinin 35 bin Euro olduğu öğrenildi. Güncel döviz kuruyla Türk Lirası karşılığı yaklaşık 1 milyon 957 bin lirayı bulan bu astronomik tutar futbolcunun yaşam standardını da ortaya koyuyor. Geniş konfor donanımlarına sahip villa sporcunun maç ve antrenman maratonu sonrasında dinlenebileceği korunaklı bir yuva işlevi görecek.

Sahadaki Formuyla Göz Dolduruyor

Fenerbahçe, İngiliz hücum oyuncusunu Fransa'nın Marsilya takımından bonuslarla birlikte toplam 38,4 milyon Euro'luk yüksek bir maliyetle renklerine bağlamıştı. Güncel piyasa değeri 55 milyon Euro olarak değerlendirilen Greenwood saha içindeki skorer kimliğiyle kısa sürede kalitesini gösterdi. Sarı-lacivertli forma altında bu sezon tüm kulvarlarda 13 karşılaşmaya çıkan yetenekli isim 6 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Takımının ürettiği 10 gole doğrudan katkı veren yıldız oyuncu, Teknik Direktör İsmail Kartal’ın hücum kurgusundaki en önemli kozlardan biri haline geldi.