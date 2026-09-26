Mahir Günşiray'dan Hatice Aslan İtirafı: "Beni Böyle Kabul Ediyor"

2023'te vefat eden eşinin hatırasını evinde koruduğunu itiraf eden Mahir Günşiray, sevgilisi Hatice Aslan'ın kendisini bu şekilde kabul ettiğini söyledi.

Mahir Günşiray'dan Hatice Aslan İtirafı:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 26-09-2026 19:03

Tiyatro ve sinemanın usta ismi Mahir Günşiray, "Sinan Canan ile AçıkBeyin" programında özel hayatına dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Eşi Claude Leon Günşiray'ı 2023 yılında kaybetmesinin ardından yaşadığı yas sürecini aktaran 66 yaşındaki oyuncu üniversite yıllarından arkadaşı olan meslektaşı Hatice Aslan ile başlayan beraberliğinin perde arkasını anlattı. Başarılı aktör geçmişin izlerini yok saymadan bugünü inşa etmenin değerini vurguladı.

Kırk İki Yıl Sonra Gelen Ruhsal Uyum

Konservatuvarda dört yıl boyunca aynı sınıfta eğitim gördüğü Hatice Aslan ile gençlik dönemlerinde yalnızca arkadaşlık ilişkisi kurduklarını belirten Günşiray o yıllarda aralarında duygusal bir yakınlık olmadığını dile getirdi. Mezuniyetin ardından 1983'ten 2025'e kadar hiç görüşmediklerini aktaran sanatçı sınıf arkadaşları için kurulan mesajlaşma grubu sayesinde yeniden temas kurduklarını ifade etti. Yazışmalar sırasında ortak düşünce dünyalarını ve benzer yaklaşımlarını fark eden ikili kısa sürede güçlü bir iletişim yakaladı. İlerleyen yaşlarda duygu dünyasının çok daha farklı bir olgunlukla yaşandığını söyleyen oyuncu bu bağın zamanla sağlam bir beraberliğe dönüştüğünü paylaştı.

"Claude'un Kaşkolü ve Fotoğrafı Evimizde Duruyor"

Hayatını kaybeden eşinin anılarından kaçmanın doğru bir yöntem olmadığını savunan Günşiray, Hatice Aslan ile birlikte yaşadıkları evde geçmişe saygıyla yer verdiklerini belirtti. Kayıplarla yüzleşmenin ve acıyı kabullenmenin gerekliliğine işaret eden usta isim evin bir köşesinde Claude Leon Günşiray'a ait kaşkolün ve fotoğrafın durduğunu açıkladı. Bu hatıraların gündelik hayatın doğal bir parçası olduğunu kaydeden aktör, sevgilisinin gösterdiği anlayışın kendisi için paha biçilemez olduğunu dile getirdi.

Birlikte Yeni Bir Hayat İnşa Etmek

Hatice Aslan'ın sergilediği tutumun ilişkiyi ayakta tutan en değerli unsur olduğunu belirten Günşiray, sevgilisinin kendisini geçmişiyle ve anılarıyla bir bütün olarak kabul ettiğini söyledi. İnsanın yaşadığı hüzünleri yok sayamayacağını hatırlatan tecrübeli oyuncu aslolanın geçmişi inkâr etmek değil, o birikimin üzerine yeni ve samimi bir hayat kurabilmek olduğunu aktardı.

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