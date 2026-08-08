Türkan Şoray'dan Eski Eşi Cihan Ünal'a Sürpriz Yorum

Türkan Şoray ve Cihan Ünal sosyal medya üzerinden kurdukları diyalogla uzun bir aradan sonra yeniden gündeme geldi. Geçmiş yıllarda hem beyaz perdede hem özel hayatlarında yolları kesişen iki usta oyuncunun sosyal medyadaki etkileşimi gündem oldu. Cihan Ünal gençlik dönemlerine ait siyah beyaz bir portresini "Arşivden bir kare" notunu düşerek takipçilerinin beğenisine sundu. Kısa sürede çok sayıda etkileşim alan bu nostaljik fotoğrafa en dikkat çekici tepki eski eşi Türkan Şoray'dan geldi.

Sosyal Medyada Karşılıklı Mesajlaşma

Usta aktörün paylaştığı fotoğrafa kayıtsız kalamayan Türkan Şoray gönderinin altına "Vay, bu ne yakışıklılık" sözlerini yazarak takdirini dile getirdi. Sanatçının yorumu hayranları tarafından hızla fark edildi ve binlerce beğeni topladı. Eski eşinin övgü dolu yorumunu karşılıksız bırakmayan Cihan Ünal ise "Teşekkür ederim Türkancığım" diyerek aynı nezaketle cevap verdi. İkilinin bu samimi etkileşimi sosyal medya kullanıcıları arasında geniş yankı uyandırdı. Takipçiler yıllar önce yollarını ayırmış olmalarına rağmen sanatçıların birbirlerine duydukları saygıyı korumalarını takdir eden yorumlar paylaştı.

Setlerden Nikah Masasına Uzanan Süreç

İki yetenekli ismin yolları ilk kez 1980'li yılların başında sinema projelerinde kesişti. "Mine" ve "Seni Kalbime Gömdüm" gibi dönemin popüler yapımlarında kamera karşısına geçen oyuncular setlerde başlayan uyumlarını kısa sürede özel hayatlarına taşıdı. Çift, 1983'te yoğun bir medya ilgisi eşliğinde nikah masasına oturdu. Bu evlilikten 21 Ekim 1984'te kızları Yağmur Ünal dünyaya geldi. Ebeveynlik deneyimiyle aile bağları güçlense de çiftin beraberliği uzun soluklu olmadı. Sanatçılar dört yıllık evliliğin ardından 1987'de resmi olarak yollarını ayırma kararı aldı.

Ayrılık Sonrası Süren Dostluk

Boşanma kararının ardından magazin dünyasında sıkça rastlanan gerginliklerin aksine Türkan Şoray ve Cihan Ünal birbirlerine karşı her zaman saygılı bir tutum sergiledi. Çocuklarının büyüme sürecinde sık sık bir araya gelen ikili ebeveynlik sorumluluklarını uyum içinde yürüttü. Bugün sinema sektöründe yapımcılık kariyeriyle tanınan Yağmur Ünal'ın özel günlerinde ve gala gecelerinde yan yana poz veren oyuncular geçmişten günümüze medeni bir iletişim kurdu. Sosyal medyada yaşanan son diyalog bu köklü geçmişin güncel bir yansıması olarak basındaki yerini aldı.