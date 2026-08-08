90'ların Efsanesi Oya-Bora Çiftinin Son Hâli Gündem Oldu

Türk pop müziğinin unutulmaz gruplarından Oya-Bora, uzun bir aradan sonra sosyal medya platformlarında paylaşılan güncel halleriyle yoğun ilgi topladı.

90'ların Efsanesi Oya-Bora Çiftinin Son Hâli Gündem Oldu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 08-08-2026 20:31

Doksanlı yılların pop müzik piyasasında yer edinen Oya Küçümen ve Bora Ebeoğlu ikilisi uzun süren sessizliklerini sosyal medya üzerinden bozdu. Yakın zamanda yayınladıkları güncel fotoğraflarıyla yeniden gündeme gelen müzisyen çift dinleyicilerine geçmiş yılları hatırlattı. Kariyerlerine uzun süredir kameralardan uzak bir şekilde devam eden sanatçıların yıllar içindeki fiziksel değişimleri hayran kitlelerinin ilgisini çekti. "Ara Beni", "Sevme Zamanı" ve "Saraylı" gibi parçalarla dönemin dinleyici kitlesine ulaşan isimler dijital platformlardaki son kareleriyle nostaljik bir atmosfer yarattı.

Eurovision Sahnesinden Albüm Çalışmalarına

İkilinin profesyonel müzik yolculuğu ve birlikteliği 1984'e uzanıyor. Sektöre ilk adımlarını 1987'de "Grup Denk" adıyla atan sanatçılar aynı yıl Eurovision Şarkı Yarışması Türkiye Finali'ne katılarak önemli bir çıkış yakaladı. Besteci Melih Kibar'ın imzasını taşıyan "Paydos" adlı eserle yarışan grup organizasyonu ikinci sırada tamamlayarak ulusal çapta tanınırlık kazandı.

İlerleyen yıllarda yollarına kendi isimleriyle devam etme kararı alan sanatçılar stüdyo çalışmalarına hız verdi. Müzik listelerinde üst sıralara tırmandıkları 1987 ile 1997 yılları arasındaki on yıllık periyotta dinleyicilere peş peşe yeni stüdyo albümleri sundular. "Seninle Beraberim", "Tiryaki", "Seni Bana Yazmışlar" ve "Aşk Güzel Şeydir & Adı Aşk Olsun" gibi toplam altı farklı albüm projesiyle Türk pop müziğinin üretim sürecine doğrudan katkı sağladılar. Müzikal üretimlerine 1997 itibarıyla ara veren ikili 2007'de tekrar konser sahnelerine dönerek dinleyicileriyle bir araya geldi.

Televizyon Projeleri İçin Müzikal Üretimler

Kendi albüm projelerinin dışında televizyon dünyasına yönelik çalışmalarıyla da üretimlerine devam eden çift dönemin popüler dizilerinin müziklerini hazırladı. Özellikle Oya Küçümen'in seslendirdiği ve "Süper Baba" dizisinin jeneriğiyle bütünleşen "Bana Bir Masal Anlat Baba" şarkısı televizyon tarihinin en bilinen eserleri arasında yer alıyor. Bu şarkı sanatçıların müzikal tarzını yeni kuşaklara aktarma görevi üstlendi. Çift yakın dönem projelerinden "İlişki Durumu: Karışık" adlı dizinin müziklerini de besteleyerek sektördeki çalışmalarını sürdürdü.

Sahnelerden Hayat Arkadaşlığına

Seksenli yılların ortasından itibaren hem sahnede hem stüdyoda ortak bir üretim süreci yürüten ikili iş ilişkilerini zamanla hayat arkadaşlığına dönüştürdü. Uzun yıllar süren birlikteliklerini 2004'te nikah masasına taşıyan çift bu adımla ilişkilerini resmiyete döktü. Özel yaşamlarını basından uzak ve izole bir biçimde yaşamayı tercih eden müzisyenler çocuk sahibi olma kararını da ilerleyen yaşlarında aldı. Şimdilerde müzik piyasasının yoğun temposundan uzak, daha sakin bir hayat süren Oya ve Bora nadir verdikleri konserler ve sosyal ağlardaki etkileşimleriyle dinleyici kitleleriyle olan iletişimini korumaya devam ediyor.

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