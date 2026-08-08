Sıla Saraydemir Miss World 2026 İçin Vietnam Yolcusu

2025 Türkiye Güzeli Sıla Saraydemir, Miss World 2026 kampına katılmak üzere Vietnam'a gidiyor. Tescilli güzel hedefinin birincilik olduğunu söyledi.

Sıla Saraydemir Miss World 2026 İçin Vietnam Yolcusu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 08-08-2026 20:59

Miss Turkey 2025 yarışmasında birincilik tacını takan Sıla Saraydemir uluslararası arenada Türkiye'yi temsil etmeye hazırlanıyor. Tescilli güzel Miss World 2026 (Dünya Güzellik Yarışması) için düzenlenecek kampa katılmak üzere Vietnam'a gidiyor. Yolculuk öncesinde Nişantaşı City's alışveriş merkezinde kameralara yansıyan genç isim bir ay sürecek organizasyon öncesinde eksiklerini tamamladı. Mağazaları gezerek gardırobunu yenileyen temsilci kamp bavuluna koyacağı kıyafet ve aksesuarları özenle seçti. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Saraydemir hazırlık sürecinin heyecanını paylaşırken Türk halkından destek beklediğini dile getirdi.

Bir Aylık Zorlu Kamp Süreci

Dünya genelinden 130 ülkenin temsilcilerini bir araya getiren Miss World 2026 organizasyonu adayları kapsamlı bir değerlendirme sürecinden geçirecek. Vietnam'da gerçekleşecek bir aylık kamp dönemi boyunca yarışmacılar farklı etaplarda jüri karşısına çıkacak. Zorlu süreç öncesinde alışveriş turuna çıktığını belirten Sıla Saraydemir kamp süresince yapacağı sunumlar ve podyum geçişleri için hazırlıklarını eksiksiz sürdürüyor. Ülkesini en iyi şekilde temsil etmeyi amaçlayan genç model uluslararası sahnede güçlü bir duruş sergilemek adına fiziksel ve zihinsel hazırlıklarına odaklandı.

Azra Akın'ın İzinden Dünya Birinciliği Hedefi

Türkiye'nin Miss World geçmişine değinen Sıla Saraydemir 2002'de Dünya Güzeli seçilerek uluslararası alanda büyük bir başarıya imza atan Azra Akın'ı kendisine örnek aldığını ifade etti. Akın'ın kazandığı tarihi zaferin kendisine ilham verdiğini aktaran temsilci birinci olma arzusunu gizlemedi. "Gönlüm birincilikten yana" sözleriyle hedefini net biçimde ortaya koyan tescilli güzel, "Azra Akın'dan sonra neden olmasın?" diyerek tacı yeniden Türkiye'ye getirme kararlılığında olduğunu gösterdi.

Büyük Final 5 Eylül'de

Vietnam'da başlayacak yoğun kamp takvimi adayların kültürel uyum, sosyal sorumluluk projeleri ve podyum performanslarını kapsıyor. Bir ay sürecek olan değerlendirme süreçlerinin ardından Miss World 2026 final gecesi 5 Eylül tarihinde düzenlenecek görkemli törenle gerçekleşecek. Dünyanın farklı noktalarından gelen adaylar arasında sıyrılarak kraliçelik tacını hedefleyen Sıla Saraydemir kamp süresince disiplinli bir performans sergilemeyi planlıyor. Tüm Türkiye'nin desteğini arkasına alarak podyuma çıkmayı amaçlayan genç model 5 Eylül gecesi gerçekleşecek büyük final için geri sayıma geçti.

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