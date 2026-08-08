Gülşen İtaat Yok'un Klibi İçin Kesenin Ağzını Açtı

Pop müzik şarkıcısı Gülşen "İtaat Yok" isimli yeni tekli çalışmasını müzik piyasasına sundu. Bu projenin en çok konuşulan yanı şarkının kendisinden ziyade görsel altyapısına ayrılan yüksek finansal kaynak oldu. Şarkıcı müzik videosu için tam 16 milyon Türk lirası harcayarak Türkiye'deki standart klip maliyetlerinin oldukça üzerine çıktı. Yapım ekibi çekimleri Silivri ilçesinde faaliyet gösteren Klasis Otel'in mimari yapısında tamamladı. Set çalışanları zaman ve maliyet optimizasyonu yaparak tüm kayıt sürecini tek bir güne sığdırdı. Yönetmen koltuğunda Deniz Birgi oturdu. Projenin genel görsel tasarım ve yönetim aşamalarını ise Mahizer Aytaş yönlendirdi. Kamera arkasında ışık şeflerinden sanat asistanlarına kadar toplam 161 kişilik profesyonel bir kadro mesai harcadı. Kamera önünde ise Gülşen'e Dolce Gabbana markasının modeli Levi Brown eşlik etti. Yapım şirketi harcanan milyonluk meblağı görsel kaliteyi maksimum seviyeye çıkarmak amacıyla doğrudan devasa set ekibine ve teknik donanıma aktardı.

Yedi Yıllık İmaja Veda

Görsel şova ayrılan bu büyük bütçe sanatçının kişisel stilindeki belirgin değişimle desteklendi. Yaklaşık yedi yıl boyunca sahnelerde sarı saçlarıyla boy gösteren ünlü isim bu uzun dönemi noktalayarak saçlarını koyu kahve tonlarına çevirdi. Sektördeki müzik eleştirmenleri Gülşen'in bu yeni görünümünü dünyaca tanınan Latin pop yıldızlarının estetik duruşuna benzetti. Koyu renk saçları ve yenilenen makyaj stili klibin yüksek maliyetli atmosferiyle birleşerek farklı bir sanatsal kimlik oluşturdu.

Spotify'da İki Milyar Barajı Aşıldı

Yüksek bütçeli klip projesi yayına girerken müzisyen dijital ağlarda da önemli bir istatistiğe imza attı. Gülşen çevrimiçi müzik servisi Spotify verilerine göre dünya çapında toplam iki milyar dinlenme sayısına ulaştı. İlgi çeken detay sanatçının son iki yıl içinde yeni bir şarkı veya albüm yayınlamamasına rağmen bu süreçte bir milyar dinlenme trafiği üretmesi oldu. Dinleyiciler popçunun eski şarkılarına yoğun ilgi göstermeyi sürdürdü.

Kaydedilen bu veriler sonucunda ünlü isim Sezen Aksu ile birlikte Türkiye sınırları içerisinde iki milyar dinlenme eşiğini geçen ilk kadın sanatçılardan biri unvanını aldı. Şarkıcı dijital mecralardaki bu istatistiksel başarısını milyonluk yeni müzik videosuyla perçinledi.